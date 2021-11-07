推新住民「10年願景」計畫 侯友宜︰打造第二故鄉

侯友宜（中）與新住民代表們合影，並聆聽他們分享來台打拚的過程及未來夢想。（記者邱書昱攝）

2021/11/07 11:27

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市境內新住民多達11多萬人，其子女人數也有3.4萬人，位居全國之冠，為此新北市推出「新住民10年願景」活動，結合跨局處、產業、學界，針對新住民、子女、移工打造出政策，今天在新店舉辦記者會，出席的新北市長侯友宜表示，新北不是異鄉，而是新住民的第二故鄉。

記者會上邀請新住民代表分享自己的故事和願景，當中，寮國的陳安黎挽著嫁妝蒸籠及小朋友，道出想開母國美食小吃店的夢想，另一位越南移工、擔任璟騰滾珠科技主管的范光平，他說，管理台籍、印尼籍、越南籍十幾人，分享他苦讀進修的華語筆記本及被公司栽培的感動。

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台商代表今立塑膠工業董事長謝明輝也說，不論企業或城市競爭力的關鍵都在人才，新北市推動不間斷新住民語文課程及昂揚計畫2.0，提供企業雙語言、跨文化人才，足見國際視野和魄力。

侯友宜表示，除了新住民超過11萬人外，新北也有超過9萬移工人口達全國第3，這次由市府整合9大局處資源攜手，邀集產學民代表合作共同推動三條龍政策，提供新住民及其子女、移工擁有樂活、樂業、樂學在地好生活。

針對三大政策面，教育局說明，首先「樂學一條龍」是在升學進修上提供新住民多元免費線上、實體終身學習課程，以及補校到大學升學管道，開辦新住民語文課程從國小至高中不間斷，並接軌大學開辦新住民子女產學專班。

「樂業一條龍」則是在就業創業上提供新住民職訓及證照輔導的專屬優先班，也給予創業微利貸款及諮詢輔導，同時也推動全國首創移工心理諮商經費補助，不論人身傷害或受疫情影響工作，由雙語通譯陪同移工諮商，並表揚友善典範企業，凡外籍移工比照本籍一視同仁給予升遷、學習機會、建立明確獎勵機制，優於勞工法令企業者就會給予獎勵。

再者，「樂活一條龍」是關注新住民身心育樂、投身公領域議題，今年將新設3所新住民學習中心，並在每區設立新住民關懷服務站，輔導新住民成立協會促進公共參與。

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