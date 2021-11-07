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    首頁　>　生活

    安平遊鹽水溪正夯 議員推薦四鯤鯓紅樹林條件更佳

    台南四鯤鯓的紅樹林自然生態豐富，距市區又近，市議員李啟維將結合地方全力推廣發展。（南市議員李啟維提供）

    台南四鯤鯓的紅樹林自然生態豐富，距市區又近，市議員李啟維將結合地方全力推廣發展。（南市議員李啟維提供）

    2021/11/07 09:58

    〔記者蔡文居／台南報導〕疫情解封後，從安平樹屋坐竹筏遊鹽水溪成為熱門景點，推動安平樹屋遊鹽水溪的台南市議員李啟維表示，由於該遊程很受遊客歡迎，目前正計畫增班，而南區四鯤鯓的紅樹林自然生態不輸其他的地方，而且四鯤鯓離市區近，交通停車都方便，他將結合地方全力推廣發展。

    李啟維今天表示，鯤鯓湖就是現在的安平商港，早期在陸上交通不發達的年代，一些密密麻麻的河流，不但有排洪、魚塭灌溉功能，也串連安平、鯤鯓、喜樹、灣裡的水上運輸，並串連彼此感情，雖然隨著時代進步，但這些河流的紅樹林生態還是很美。

    其中，四鯤鯓五梨跤（紅海欖）紅樹林為全國五梨跤的種源地與基因庫，是國寶級的紅樹林水道。另外，當地還有全國最大的海茄苳紅樹林「樹王」，樹胸圍達1米多，生態更顯珍貴，實在值得成為地方發展觀光休閒的元素。

    李啟維說，他近來積極推動到安平樹屋坐竹筏遊鹽水溪，獲得廣大迴響，並計畫增班，因為自然最美，不但增加遊客到安平玩的誘因，大家也有生意可以做，船家也有錢可以賺，就業機會也增加了，漁民多元發展，從事休閒觀光漁業，不僅收入增加，也可帶動地方發展。

    台南四鯤鯓紅樹林，有全國最大的海茄苳紅樹林「樹王」，樹胸圍達1米多。（記者蔡文居攝）

    台南四鯤鯓紅樹林，有全國最大的海茄苳紅樹林「樹王」，樹胸圍達1米多。（記者蔡文居攝）

    台南四鯤鯓五梨跤（紅海欖）紅樹林為全國五梨跤的種源地與基因庫，圖為五梨跤胎生苗。（記者蔡文居攝）

    台南四鯤鯓五梨跤（紅海欖）紅樹林為全國五梨跤的種源地與基因庫，圖為五梨跤胎生苗。（記者蔡文居攝）

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