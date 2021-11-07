立冬全台溫暖 明起迎來入秋最強冷空氣

明起東北季風增強，將迎來入秋以來最強冷空氣。（中央氣象局提供）

2021/11/07 09:50

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（7日）是二十四節氣的立冬，全台各地感受溫暖，高溫平均可達30度，是適宜出遊的好天氣。中央氣象局林定宜表示，明起將迎來入秋最強冷空氣，溫度將溜滑梯式有感下降，明起全台高溫平均下降10度左右，週三、週四清晨最冷，這波冷空氣影響至週六，民眾今天可備妥冬衣，中南部民眾更可趁晴朗天氣曬被。

至於民間流傳，立冬當天的降雨以及氣溫將可預測今年冬天為暖冬和冷冬，林定宜表示，立冬象徵台灣以及中國華南一帶是進入冬天的開始，但俗諺不一定與事實相符，氣象局認為，立冬也不一定能代表今年冬天的天氣型態。

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林定宜說，週一起將迎來入秋最強冷空氣，原本預期水氣較多，認為這波冷空氣近大陸冷氣團強度（台北測站14度以下），但隨著時間接近，觀測發現水氣集中在週一以及週二上半天，雖然未達大陸冷氣團強度，預估北部平均低溫約15度左右，但因為今天普遍溫暖，明天氣溫驟降，體感還是感受強烈。

林定宜表示，今天東北風稍微增強，但水氣有限，僅基隆北海岸、東半部和大台北山區有局部短暫雨，明天起東北風將增強為東北季風強度，加上華南雲雨區東移，中部以北感受濕冷，北部、東北部低溫約16度，中南部早晚溫差大，北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

中央氣象局長鄭明典於臉書指出，前天造成新疆大降溫的冷氣團，前緣有一個大低壓發展，低壓的鋒面預期傍晚接近台灣，這次天氣變化的速度「很快」。林定宜說冷氣團前緣通常伴隨低壓鋒面，這波冷氣團的低壓鋒面昨天逐漸通過，由於緯度較高仍在台灣東北方，感受不明顯，明起高壓梯度更為密集，東北風漸增強達東北季風強度，明顯變冷。

週二開始逐漸轉乾，北部和東北部有局部短暫雨，而海拔3千公尺以上高山若有水氣配合，將有機會觀察到「霧淞」，但降雪機率則相對較低。

週三開始明顯由濕轉乾，週三、週四清晨受輻射冷卻影響，將是未來一週感受最冷的時候，北部都會區低溫約15度，週三中部以北山區有局部短暫雨，週四以後剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

下週六（13日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜說，隨著秋冬冷空氣一波波移入，還是有間隔回暖的時候，一旦有高壓迴流就會變暖，一般來說台灣真正進入冬季是12月左右。

明起迎來入秋以來最強冷空氣氣溫階梯式下滑，圖為台北氣象站未來一週體感溫度預測。（中央氣象局提供）

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