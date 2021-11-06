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    黑面琵鷺抵嘉！ 布袋、東石估計破千隻

    嘉義縣布袋鹽田濕地估計已有600多隻黑面琵鷺棲息。（邱彩綢提供）

    嘉義縣布袋鹽田濕地估計已有600多隻黑面琵鷺棲息。（邱彩綢提供）

    2021/11/06 22:21

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鹽田濕地是知名候鳥棲息地，候鳥季節來臨，保育類黑面琵鷺大量來到台灣。布袋保育人士邱彩綢觀察，目前布袋鹽田七區已有超過600隻黑面琵鷺棲息，近期不少團體特地前來參觀；而嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺觀察，東石鰲鼓濕地約有400餘隻黑面琵鷺，布袋、東石合計超過1000隻。

    高雄市野鳥學會認養管理布袋鹽田濕地，與地方結合推動保育，進行布袋鹽田濕地生態調查公民培力課程，從8月14日每週安排1日上課，學員來自全台各地，讓參與者瞭解當地生態及生態保育的觀念，經9週共45小時的課程，已完成生態調查志工訓練。

    生態調查志工培訓結束後今天首次擔任導覽服務，帶著高雄市旗山區旗美社大學員到布袋濕地生態園區、新岑公園及台灣艾貴義竹發電廠、布袋好美寮潮間帶進行生態體驗參訪。

    高雄市野鳥學會專案助理林坤慧、邱彩綢與志工們進行導覽，邱彩綢說，布袋濕地生態園區是由廢棄鹽田營造而成，每年10月至隔年4月的候鳥季節，有大量的候鳥前來，如紅嘴鷗、鸕鶿等，濕地中的淺灘地上有不少鳥類棲息，場面壯觀。

    邱彩綢說，目前布袋鹽田七區已觀察到600多隻黑面琵鷺，今天學員們到新岑公園，利用望遠鏡及手機轉接畫面，仔細觀察到黑面琵鷺覓食的樣貌，都非常興奮。

    嘉義縣東石鰲鼓濕地估計有400多隻黑面琵鷺棲息。（陳建樺提供）

    嘉義縣東石鰲鼓濕地估計有400多隻黑面琵鷺棲息。（陳建樺提供）

    布袋鹽田濕地最近有大量候鳥棲息。（記者林宜樟攝）

    布袋鹽田濕地最近有大量候鳥棲息。（記者林宜樟攝）

    民眾觀察布袋鹽田濕地的候鳥。（記者林宜樟攝）

    民眾觀察布袋鹽田濕地的候鳥。（記者林宜樟攝）

    邱彩綢將手機接上望遠鏡，可觀察到黑面琵鷺覓食的樣貌。（記者林宜樟攝）

    邱彩綢將手機接上望遠鏡，可觀察到黑面琵鷺覓食的樣貌。（記者林宜樟攝）

    布袋鹽田濕地最近有大量候鳥棲息。（記者林宜樟攝）

    布袋鹽田濕地最近有大量候鳥棲息。（記者林宜樟攝）

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