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    囤房稅行不行？ 台南房價狂飆 官員學者有說法

    台南房價飆升，市府將祭出「囤房稅」降低投機炒房。（記者洪瑞琴攝）

    台南房價飆升，市府將祭出「囤房稅」降低投機炒房。（記者洪瑞琴攝）

    2021/11/06 23:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市近年來推動很多優質公共建設，產業蓬勃發展，就業機會增加，各界看好未來前景，爭相在台南置產，可是也造成房價陡升，甚至交易熱區新大樓今年已經傳出開到每坪30萬元以上，「2字頭」回不去了！

    為避免房價過度波動，影響民眾生活及產業發展，市政府針對非自住房屋修正調高房屋稅徵收率（囤房稅），目前送市議會審議中。這次修法對於自住使用者，其本人、配偶及未成年子女全國合計3戶內仍維持1.2％優惠稅率，絶不受影響，但非自住房屋5戶以下，稅率從1.5％調高至2.4％；6戶以上者為3.6％，讓有能力擁有較多房屋者，多負擔一點稅。

    南市財稅局長陳柏誠表示，以南市110年房屋稅課稅人數約56.4萬人，受影響人數自然人及法人約3.9萬人，占全市房屋稅課稅人數僅約6％左右，也就是課稅人數高達約94％不受影響，且為避免房東可能將增加稅負轉嫁給房客，同時鼓勵多屋者釋出房屋至租賃市場，凡符合條件房屋，將以優惠徵收率2％課徵房屋稅。

    成功大學經濟系王富美教授表示，多屋族稅是抑制房價的工具之一，需多元配套，這次台南推動多屋族稅修正法案，除基於量能課稅原則，並對非屬囤房性質房屋予以排除適用，同時針對可能的租金轉嫁問題設計相關配套措施，應能適度解決房屋稅「轉嫁」於

    租金的問題。

    成功大學經濟系蔡群立教授指出，在台南房價高漲之際，市府適時推出多屋族稅修正草案是值得肯定，希望與中央雙管齊下，帶動台南不動產市場穩健發展而非走向投機炒作，讓想購屋自住者能買得起房屋或用合理價格租屋居住，共享市政發展的美好成果。

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