金湖鎮衛生所落成啟用 縣議員李應文建議多下鄉巡迴診療

金門新建金湖鎮衛生所落成，縣長楊鎮浯（右三）、立委陳玉珍（左三）、縣議員李應文（左二）等人主持揭牌。（記者吳正庭攝）

2021/11/06 20:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天舉行新建「金湖鎮衛生所」揭牌啟用典禮，縣長楊鎮浯說，新建衛生所大家期待已久，隨著大樓啟用，意味地區的健康照顧、醫療又往前邁進一步。

金湖鎮衛生所落成啟用典禮，由楊鎮浯主持，立委陳玉珍、縣議員李應文、金湖鎮長陳文顧、衛生福利部金門醫院副院長董文雅、縣衛生局長李錫鑫及金湖鎮衛生所主任方文櫸等人均出席。

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縣衛生局指出，新建金湖鎮衛生所落成啟用後，預估門診人數、預防注射人數等各項業務都會成倍數成長，可提供金湖鎮地區居民更完善的社區醫療保健服務。

此外，為因應高齡化社會長期照顧的需求，4樓為日照中心，將由「財團法人晨光社會福利基金會」提供失能、失智長者照護，預計2022年上半年營運，將可提供照護30位失能長者，落實社區照顧功能及在地老化政策。

衛生局指出，金湖鎮衛生所2009年4月於原花崗石醫院門診區掛牌運作，後來於金湖鎮成功村租賃民宅使用，由於空間有限，業務推動不易，衛生局向衛生福利部爭取經費補助4千餘萬元，並由縣府自籌1000餘萬元配合款，於金湖鎮市區現址新建地上4層，地下1層的衛生所大樓。

縣議員李應文說，新衛生所距金門醫院很近，未來金湖衛生所的服務功能應有所調整，甚至應走出戶外，下鄉前往偏遠聚落看診會更有意義。

這兩天返鄉金門的立委陳玉珍應邀致詞時，與縣長楊鎮浯兩人禮尚往來，雙方對提升地區醫療均不敢居功，楊鎮浯說，「有委員在中央的協助下」，繼續為金門打拚，陳玉珍則說，「和楊縣長大家一起努力」，力拚幸福島嶼，展現良好互動。

金門新建金湖鎮衛生所啟用，現場舞獅陣頭熱鬧開場。（記者吳正庭攝）

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