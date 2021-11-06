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    我國自購第13批59.4萬劑AZ疫苗 今晚抵台

    我國自購第13批AZ武漢肺炎疫苗59.4萬劑，今晚6點48分運抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    我國自購第13批AZ武漢肺炎疫苗59.4萬劑，今晚6點48分運抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    2021/11/06 18:59

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕我國自購第13批AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗59.4萬劑今晚6點48分運抵桃園機場，該批疫苗經由海關關員完成機邊驗放通關程序後，隨即運送至冷儲物流中心存放，待後續檢驗封緘作業完成，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

    這批AZ疫苗由荷蘭航空KL-843航班載運來台，班機於晚間6點48分降落桃園機場後停靠D2停機坪，地勤人員從貨艙將疫苗卸下，經海關關員在機邊完成驗放通關程序後，運送至冷儲物流中心存放。

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，因應疫苗充足，指揮中心公布，AZ疫苗自即日起開放第二劑接種間隔滿「8」週以上，不受10週限制，民眾即可接種，同時也開放地方政府可指定合約醫療院所和衛生所，提供未於疫苗平台預約者接種BNT或AZ疫苗，加上本月還有第14、15輪要接種，這批效期僅到本月30日止的59.4萬劑AZ疫苗絕對打得完。

    我國自購的1000萬劑AZ疫苗，前12批總計已到貨652.5萬劑，到貨次序分別為，3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬疫苗、10月13日136萬劑以及11月4日到貨的14.2萬劑；加上今晚到貨的59.4萬劑，我國自購AZ疫苗到貨累積數量達到711.9萬劑。

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