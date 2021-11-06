AIT舊址拆除將改建北市音樂圖書中心 最快明年下半年開工

位在北市精華區的AIT舊址最近開始拆除地上建物，北市府也在辦理招標，最快明年下半年動工改建為音樂與圖書中心。（記者蔡亞樺攝）

2021/11/06 17:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕美國在台協會（AIT）前年搬離台北市信義路三段舊址，遷往內湖新居，舊址基地將改建為台北市音樂與圖書中心，最近舊址陸續拆除；北市水利工程處表示，工程經費約69億元，目前正在辦理招標作業，下週將開標，若順利決標，最快明年下半年開工。

AIT舊址占地2.67公頃，土地權85%屬台北市政府、11.5%國有、3.5%私有（瑠公農田水利會）。北市府規劃的音圖中心將設置1500席國際級專業中西樂音樂廳、600席多媒體排練空間，圖書館總館打造90萬冊藏等，工程預算69億元，北市文化局委託水利處代辦，計畫明年發包、2022年2月動工，2025年10月完工。

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最近怪手跟大型機具進場，拆除AIT舊址地上2棟建物，連今天週末假日也在施工，引來附近居民與路過行人注目，路人說，「終於拆啦！」工人在場忙著灑水監工；據外交部懸掛工程告示牌面，AIT舊址拆除工程從11月1日開始，預定12月31日完工。

代辦音圖中心統包工程的水利處，今年開始進行招標，但沒廠商投標而流標。水利處科長范振峰表示，最近重新招標，下週開標要看有無廠商投標，若有廠商進行審查評選，15名委員組成的評選委員會通過就能決標，後續還有設計及施工及申請建照等程序，最快明年下半年有機會動工，但如果還是沒廠商投標，由於原物料價格上漲，會再檢討標案內容。

位於信義路上的AIT舊址最近開始拆除地上建物。（記者蔡亞樺攝）

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