為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    AIT舊址拆除將改建北市音樂圖書中心 最快明年下半年開工

    位在北市精華區的AIT舊址最近開始拆除地上建物，北市府也在辦理招標，最快明年下半年動工改建為音樂與圖書中心。（記者蔡亞樺攝）

    位在北市精華區的AIT舊址最近開始拆除地上建物，北市府也在辦理招標，最快明年下半年動工改建為音樂與圖書中心。（記者蔡亞樺攝）

    2021/11/06 17:33

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕美國在台協會（AIT）前年搬離台北市信義路三段舊址，遷往內湖新居，舊址基地將改建為台北市音樂與圖書中心，最近舊址陸續拆除；北市水利工程處表示，工程經費約69億元，目前正在辦理招標作業，下週將開標，若順利決標，最快明年下半年開工。

    AIT舊址占地2.67公頃，土地權85%屬台北市政府、11.5%國有、3.5%私有（瑠公農田水利會）。北市府規劃的音圖中心將設置1500席國際級專業中西樂音樂廳、600席多媒體排練空間，圖書館總館打造90萬冊藏等，工程預算69億元，北市文化局委託水利處代辦，計畫明年發包、2022年2月動工，2025年10月完工。

    最近怪手跟大型機具進場，拆除AIT舊址地上2棟建物，連今天週末假日也在施工，引來附近居民與路過行人注目，路人說，「終於拆啦！」工人在場忙著灑水監工；據外交部懸掛工程告示牌面，AIT舊址拆除工程從11月1日開始，預定12月31日完工。

    代辦音圖中心統包工程的水利處，今年開始進行招標，但沒廠商投標而流標。水利處科長范振峰表示，最近重新招標，下週開標要看有無廠商投標，若有廠商進行審查評選，15名委員組成的評選委員會通過就能決標，後續還有設計及施工及申請建照等程序，最快明年下半年有機會動工，但如果還是沒廠商投標，由於原物料價格上漲，會再檢討標案內容。

    位於信義路上的AIT舊址最近開始拆除地上建物。（記者蔡亞樺攝）

    位於信義路上的AIT舊址最近開始拆除地上建物。（記者蔡亞樺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    AIT壘球今登場孫曉雅、鄭文燦相見歡 半官方交流裨益台美關係
    2021/11/06 17:24

    AIT壘球今登場孫曉雅、鄭文燦相見歡 半官方交流裨益台美關係
    真朋友！美累計贈我400萬劑莫德納／AIT：展現對台承諾
    2021/11/01 05:30

    真朋友！美累計贈我400萬劑莫德納／AIT：展現對台承諾

    全國電子雙11破盤 5倍再10倍
    AIT宣布 美國追加贈台150萬劑莫德納明天抵台
    2021/10/31 21:13

    AIT宣布 美國追加贈台150萬劑莫德納明天抵台
    台美合作發展電動車 AIT：台灣是可信賴安全供應鏈
    2021/10/30 05:30

    台美合作發展電動車 AIT：台灣是可信賴安全供應鏈

    後疫情房市漲 質感空間新提案正夯
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播