西非生無法來台 外交部：已請駐外館處瞭解協助

數十名西非學生因申請簽證期程被一延再延，遲遲無法來台，有些人被迫休學，外交部今天回應表示，已請相關駐外館處予以瞭解並協助。（外交部提供）

2021/11/06 16:40

〔記者楊丞彧／台北報導〕有西非獎學金學生昨天投書媒體，指有數十名西非學生因申請簽證期程被一延再延，遲遲無法來台，有些人被迫休學。對此，外交部今天回應表示，已請相關駐外館處予以瞭解並協助。

外交部解釋，外交部及駐外館處在疫情期間，配合我國中央流行疫情指揮中心及教育部的防疫規劃程期，受理國際學生申請入境簽證相關事宜。若干駐外館處因配合駐在國的防疫措施，提供服務及作業時間有所受限，甚或需延長領務預約受理時間。對於少數外籍學生申請簽證案例，外交部已請相關駐外館處予以瞭解並協助。

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此外，外交部也指出，學生所提學歷文件驗證及簽證申請部分，因部分西非國家人士持偽、變造文件申請我國簽證，且來台後逾期停居留情形嚴重，所以限定該等國家人士僅能向我國駐奈及利亞代表處提出簽證申請。駐處受理該等國家人士簽證申請案，須對相關文件進行實質審核，視情得要求當事人到駐處面談，並向當地政府機關查證文件的真實性，駐處簽證審核時程則需視當地政府機關查復而定。

外交部強調，近年駐奈及利亞代表處即查獲數起已獲我國大學核錄就讀的西非國家人士持用偽、變造學歷文件申請就學簽證，所以駐處受理簽證時，對相關文件詳加查核有其必要性。

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