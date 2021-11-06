陳時中坦言今年疫情「跌一跤」 迎戰春節返國潮已備好應變計畫

衛福部長陳時中出席第74屆醫師節慶祝大會，會前接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2021/11/06 16:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕年底將近，不少國人陸續返國，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天（11/6）表示，這波國人返國潮是最近要迎接的戰役，也表示需要醫護的努力才能守住疫情防線，並說已準備之後疫情若有變化的急速動員應變計畫，包含有即時的救護、轉診、動線等整體都在安排。

陳時中出席醫師公會全國聯合會舉辦的資深醫師及醫療典範頒獎典禮，並頒獎給行醫滿50年到60年的醫師，他致詞表示，台灣去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病毒，COVID-19）疫情剛爆發時，國家有難，他跟醫護義無反顧將全體量能都拿來做防疫，並說醫護們擔任起第一線尖兵的重任，不僅安定社會民心，也創造去年252天0本土的傲人成績，也回憶去年此刻大家都在享受本土0確診病例的感覺。

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但過年後，不幸陸續發生部桃院內群聚感染、諾富特飯店群聚感染案，雖然兩個都順利清零，但不久就在社區傳播上跌了一跤。

今年5月中旬爆發社區傳播，短時間內就有1萬4千多人確診，陳時中表示，這對社會造成極大的傷害，也看到1萬4千多名確診者背後有許多醫護努力的身影，並指出疫情可趨緩全因醫護的努力，台灣的疫情才能守住防線，「其中辛苦，大家都點滴在心頭，今年這一戰，是各位用生命守住台灣，有你們真好！」

陳時中除了表達對醫護的謝意外，也說隨著疫情趨緩，他剛經過飯店大廳看到滿滿的人，心中高興但確實也有點害怕擔憂，他坦言台灣未來一定要走向邊境開放，隨著耶誕、春節的到來，因應返國人數增加，因此目前有稍微放鬆防疫的嚴厲性，讓大家可以方便返國，但也表示，國人返台的熱潮會是最近要迎向的防疫戰疫，「要如何守住戰火，還是要倚靠醫護在第一線找出病人、篩檢來防禦。」

陳時中也說 目前已經準備應變計畫，如果疫情有變化，基於5月本土疫情爆發的經驗，將可以急速動員，包含救護、轉診等動線都有整體再做安排，也希望這波可以守住疫情，讓整體情況越來越好，也認為大家一起攜手合作，就一定會成功。

陳時中也感謝醫師公會全聯會理事長邱泰源之前在世界醫師會捍衛台灣的努力，「守住台灣的尊嚴。」

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