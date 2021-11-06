樂觀面對人生 東縣表揚傑出身心障礙者

打開心房勇敢走出心理枷鎖，鄭惠民（右）榮獲「傑出身心障礙者」獎。（記者陳賢義攝）

2021/11/06 17:40

〔記者陳賢義／台東報導〕響應十二月三日國際身心障礙者日，台東縣政府今提前舉辦傑出身心障礙者、績優服務人員及社福團體等表揚典禮，縣長饒慶鈴表示，看到許多身障朋友樂觀面對人生，希望營造台東友善環境，呼籲大家一起關懷周遭身障朋友。

表揚活動由台東縣肢體障礙協會的鯉魚山舞蹈團、慎修養護中心的VAVI樂團及台東縣身心障礙者保護協會的夢樂團熱鬧獻藝，饒慶鈴親頒十位傑出身心障礙者、十九位跨專業服務績優人員的個人獎項，以及十二家身障福利團體服務與六家社區日間作業設施服務評鑑優甲等表揚獎項，並安排資深手語員到場進行手語教學，帶領眾人一同比出「我愛臺東」的手勢，展現推廣平等參與、多元共融、提供一個友善環境的決心。

請繼續往下閱讀...

饒慶鈴表示，縣府對於身心障礙者的福利服務不遺餘力，包括推動愛心計程車提供多元乘車服務、持續推出身心障礙輔具「代償墊付」機制，縣民憑輔具補助核定函至合約廠商，只需繳付補助差額就能將輔具帶回家，今年合約廠商擴增到一一二間，且居住在花蓮、屏東、高雄、台南、台中、台北、新北及桃園等南縣市的台東縣民一樣能享受福利。

社會處長陳淑蘭表示，為推動友善無障礙的環境，縣府近年推動包括跨域合作的輔具暨生活重建中心、智慧復康巴士派車系統（APP）、主動關懷身心障礙者獨居及到宅需求評估服務等，也與社福單位合作輔導身障者培養工作技能，今年雖受疫情影響，仍開辦西式創意糕點訓練班、環境清潔暨房務整理班等，培訓十六位身心障礙者以提升就業機會，另舉辦公益愛心健走等活動，邀請身心障礙者及陪伴者一起外出走走。

榮獲「傑出身心障礙者」的鄭惠民說，在罹患口腔癌治療後因臉部變形而封閉自我，後來因陽光社會福利基金會社工的開導，理解到「痛苦是一天、快樂也是一天」，進而打開心房勇敢走出心理枷鎖，更擔任協會宣導志工走進學校、職場進行口癌宣導，並擔任臉部平權的代言人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法