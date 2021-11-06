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    蘇揆盼12月中第2劑疫苗覆蓋率達6成 陳時中：會努力達成

    中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（記者楊媛婷攝）

    中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（記者楊媛婷攝）

    2021/11/06 16:24

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國內正積極推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，但第13輪疫苗打氣不佳，行政院長蘇貞昌日前表示希望可以在12月中旬達到第2劑疫苗覆蓋率達6成的目標，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11/6）表示，會努力達成目標。

    陳時中今天出席資深醫師及醫療典範頒獎典禮，會前接受媒體訪問表示，為了要達成疫苗第2劑覆蓋率達6成的目標，因此盡可能增加接種疫苗的方便性，除了民眾可以在原本的疫苗平台預約接種外，也開放醫療院所、快打站等可以透過自己的系統等讓符合條件的民眾可直接施打，就是希望增加方便性，讓原本不方便接種的人可以即早接種。

    隨著年底將到來，陸續有國人返台，日前指揮中心宣布12月14日起入境者檢疫規定改為「10+4」，不過有專家指出，此政策並沒有經過專家會議討論，陳時中表示，指揮中心本身有社區防疫組在負責相關的事務，因此並非要經過專家會議。

    另是否農曆年後可能會放寬邊境管制措施？陳時中表示，要再看整體的社區情況，但確實會往開放的方向走，至於有專家建議應該要對高風險的機組人員先行投藥，陳時中則說要看要投什麼藥物，也要看相關的藥物仿單。

    至於農曆春節防疫旅館是否會有相關補貼，陳時中表示，會有些可以讓大家減輕負擔的方式，之後會在記者會說明，另由於集中檢疫所由醫福會執行長王必勝統籌負責，日前捲入外遇疑雲的王必勝，是否將在記者會上說明相關情況，陳時中也說屆時記者會要看王必勝的行程外，如果有需要，就會請王必勝出來跟國人報告。

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