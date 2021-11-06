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    竹縣新埔文山里三喜臨門 文山國小森林風格新校舍啟用

    新埔鎮文化國小新校舍結合生態永續與創意，為了兩棵百年楓香樹後退校舍格局，運用新埔鎮的三街六巷九宗祠的「多巷弄」阻擋九降風的特色，還具有生物多樣性的砌石渠道。（記者廖雪茹攝）

    新埔鎮文化國小新校舍結合生態永續與創意，為了兩棵百年楓香樹後退校舍格局，運用新埔鎮的三街六巷九宗祠的「多巷弄」阻擋九降風的特色，還具有生物多樣性的砌石渠道。（記者廖雪茹攝）

    2021/11/06 16:06

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮文山里今天（6日）三喜臨門！被群山森林環繞、有著豐富生態的文山國小，經縣府投入總經費9034萬元，歷時2年改造校舍，以繽紛氣球升空和學生舞獅表演歡慶落成；校園附近的文山步道（犁頭山步道）整修完工，以及新建的文山社區活動中心，也同時在里民見證下熱鬧啟用 。

    縣長楊文科表示，文山國小鄰近竹北市郊，校園擁有多樣貌的自然生態，加上特色教育課程，吸引竹北市的家長將小孩送來就讀，學生數逆勢成長至87人，比去年多了10人。未來期許校長王恭志領導的團隊，打造一座獨具風格的森林小學。

    文山國小先後完成前棟教室大樓拆除重建工程，以及後棟教室大樓耐震補強工程。王恭志說，新校舍結合生態永續與創意，為了兩棵百年楓香樹後退校舍格局，運用新埔鎮的三街六巷九宗祠的「多巷弄」阻擋九降風的特色；具有生物多樣性的砌石渠道，能夠防強降雨時對山坡地表土的沖刷，並減輕山溝排洪負荷量的功能。

    教育處長楊郡慈表示，為提升素養導向教學情境，文山國小在校舍創意設計方面，以混齡班群設計理念的大走廊廣場，與教室內有多層次感的閣樓，搭配走廊內的小木屋，頂樓斜屋頂造型，可以從硬體空間發展出許多跨學科、重體驗的學習活動，兼顧自然生態與人文關懷的教育實踐！

    另在縣府交通旅遊處的協助下，新埔鎮公所向交通部觀光局爭取文山步道整修經費1255萬元，今天完工啟用。步道沿線舒適林蔭多，天氣好時，可瞭望竹北平原、高鐵站，甚至可以看到尖石、五峰，非常適合親子健行。

    縣府表示，文山社區活動中心是由「自強自辦農村土地重劃會」，全額出資新建，並捐給新埔鎮公所，興建造價及土地的價值，為鎮公所節省近1千萬元，未來可提供給里民聚會及相關活動使用。

    被群山森林環繞、有著豐富生態的文山國小，經新竹縣政府投入總經費9034萬元，歷時兩年改造校舍，今天以繽紛氣球升空和學生舞獅表演歡慶落成。（記者廖雪茹攝）

    被群山森林環繞、有著豐富生態的文山國小，經新竹縣政府投入總經費9034萬元，歷時兩年改造校舍，今天以繽紛氣球升空和學生舞獅表演歡慶落成。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府表示，新埔鎮文山社區活動中心是由「自強自辦農村土地重劃會」，全額出資新建，並捐給新埔鎮公所，未來可提供給里民聚會及相關活動使用。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府表示，新埔鎮文山社區活動中心是由「自強自辦農村土地重劃會」，全額出資新建，並捐給新埔鎮公所，未來可提供給里民聚會及相關活動使用。（記者廖雪茹攝）

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