2021特色觀光工廠評選 高雄滷味、穀物、烏魚子、鞋子獲獎

經濟部觀光工廠評鑑昨於台北國際旅展舉辦頒獎典禮。（記者王榮祥翻攝）

2021/11/06 15:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕經濟部工業局評選2021特色觀光工廠，昨在台北國際旅展開幕式頒獎，高市經發局輔導的多家業者，從全台161家觀光工廠中脫穎而出，其中「台灣滷味博物館」第三度獲得最高等級的國際亮點觀光工廠肯定。

除了滷味博物館，還有「紅頂穀物文創樂園」獲選優良觀光工廠、「珍芳烏魚子見學工廠」為節慶首選，職人手作獎則由「彪琥台灣鞋故事館」獲選。

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經發局強調，獲選業者都深具特色，歡迎民眾持振興券或高雄券前往消費，部份業者還對接中央農遊券，可加碼兌換高雄券。

擁有8國語言導覽服務的「台灣滷味博物館」，今年是第3度入選「國際亮點觀光工廠」肯定，董事長陳秀卿表示，受COVID-19疫情影響，全台觀光工廠參觀人潮銳減，一度整月連1輛遊覽車都沒有，但她逆勢操作，化壓力為動力，把危機變轉機，不僅推折扣優惠，更藉機優化館內各項體驗設施及軟硬體設備，還培養員工接待國際遊客的語言能力，目前已能提供英文、西班牙文、日文、柬埔寨、印尼、越南、泰文、法文等8國語言導覽服務，超前部署後疫情時代觀光商機。

紅頂穀物執行總監蔡文智指出表示，今年陸續有多家觀光工廠成立，顯示成立觀光工廠已成新趨勢，他感謝高市府近期推出「高雄開就賺」的高雄券活動，讓業績明顯回升，11月體驗活動等檔期已全數預約額滿。

入選為節慶首選的「珍芳烏魚子見學工廠」，這次是以「地中海風味蜜蠟烏魚子」獲選，訴求採用新鮮野生烏魚卵，抹上粗鹽、脫鹽後風乾、壓實，再裹上一層淡黃色蜜蠟低溫熟成20天，帶給老饕烏魚子與蜂蜜香氣融合的複合式享受。

以「自己的鞋自己設計」入選職人手作獎的「彪琥台灣鞋故事館」，則是堅持將台灣製鞋王國的技藝之美，融合健康製鞋理念，透過設計自己的鞋子手作活動，帶領大家更認識足部健康。

經發局表示，配合經濟部工業局輔導製造業服務化政策，目前已輔導7家在地業者轉型成為評鑑合格的觀光工廠，不僅從傳統工廠轉型觀光服務，更導入智慧製造及服務的複合經營模式。

今年度特別輔導全台唯一以牛肉為主題的「裕賀牛觀光工廠」及「彪琥台灣鞋故事館」到台北國際旅展高雄館辦展，民眾可在展期前往現場，或是親自到高雄體驗在地觀光工廠的特色與魅力。

「台灣滷味博物館」3度入選經濟部工業局「2021國際亮點觀光工廠」。（記者王榮祥翻攝）

獲選為「優良觀光工廠」的「紅頂穀物文創樂園」獨一無二的穀物隨身包DIY活動。（記者王榮祥翻攝）

2021節慶首選-「珍芳烏魚子見學工廠」「地中海風味蜜蠟烏魚子」。（記者王榮祥翻攝）

經發局輔導全台唯一以牛肉為主題「裕賀牛觀光工廠」參展台北國際旅展。（記者王榮祥翻攝）

經發局輔導獲職人手作獎的「彪琥台灣鞋故事館」參展台北國際旅展。（記者王榮祥翻攝）

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