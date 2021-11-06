高市8樓以上集合住宅 明年起納入公安申報

高雄市政府公告8樓以上集合住宅，明年1月1日起開始納入公安申報範圍。（記者王榮祥翻攝）

2021/11/06 14:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今宣布，已公告8樓以上集合住宅，明年1月1日起開始納入公安申報範圍，約有4千多棟加入檢查行列，檢查申報期間為1月1日至3月31日，未辦理申報將依裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，限期未改善可連續重罰。

高市工務局說明，依內政部現行公安申報規定，集合住宅類建築物達16層以上，其公共區域應辦理公安申報。

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基於提升集合住宅大樓公共安全性，目前除台北市早自2014年起、擴大將11層以上集合住宅類（H2類組）納入公安檢查行列，高市本月也已公告，擴大8樓以上集合住宅自明年1月1日起開始納入申報範圍。

工務局統計，自明年開始新增應辦理安檢申報的標的，是8層以上、未達16層的集合住宅，會有4千多棟加入檢查行列，檢查申報期間為1月1日至3月31日，且應每3年申報1次，建築物所有權人或使用人應委託專業檢查機構或人員辦理，如有成立管理組織、則由管委會或管理負責人申報。

檢查項目包括直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等6項，檢查後，再由專業檢查機構向高市工務局申報。

須注意的是，若未辦理申報，依照建築法第91條第1項第4款規定，將處建築物所有權人、使用人新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰。

工務局表示，該局除已函請高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會、高雄市物業管理協會等公寓大廈管理公會、及受理建築物公共安全檢查簽證及申報之相關專業公會轉知所屬會員，及請本市各區公所將公告訊息轉知轄內里辦公室廣為宣導外，對於尚未成立管理委員會之社區，也將委託廠商積極輔導成立管理組織，以利業務推動。

工務局強調，將持續為民眾公共安全全力把關，如有相關建築物公安申報疑問，歡迎向專業檢查機構洽詢，專線如下：高雄市建築師公會（3237248）、高雄市土木技師公會（5520279）、高雄市結構技師公會（7138518）、高雄市建築物公共安全檢查公會（3605758）、中華民國電機技師公會南區辦事處（5570905）、高雄市冷凍空調工程技師公會（8121559）、或該局建築管理處 （07-3312982、07-3312651）洽詢。

高雄市政府公告8樓以上集合住宅，明年1月1日起開始納入公安申報範圍，圖為某大樓住戶違規擺放鞋櫃。（記者王榮祥翻攝）

高雄市政府今宣布，已公告至8樓以上集合住宅，明年1月1日起開始納入公安申報範圍。（記者王榮祥翻攝）

高市府已公告8樓以上集合住宅，明年1月1日起開始納入公安申報範圍，圖為聯合稽查小組移除阻礙公共空間的物品。（記者王榮祥翻攝）

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