西非學生錄取我大學卻拿不到簽證 批駐奈及利亞台灣貿易辦公處刁難

西非學生錄取我大學卻拿不到簽證，怒批奈及利亞台灣貿易辦公室刁難，境外生權益小組代為發聲，西非學生也成立臉書粉專。（取自臉書）

2021/11/06 14:04

〔記者林曉雲／台北報導〕我國大學已經開學許久，依教育部「非洲菁英人才培育計畫」，國內大專院校廣招非洲學生前來我國留學，但境外生權益小組今發布聲明，數十位西非地區國家的學生雖已被台灣的大學或研究所錄取，簽證辦理卻困難重重，不得不一再延後入學，造成大學、教授和學生3方損失，並點名駐奈及利亞的台北貿易辦公處態度惡劣、刻意刁難。

教育部回應表示，簽證核發為外交部權責，經洽外交部領務局了解情形，該局表示已請駐奈及利亞辦事處盡速查回覆。

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境外生權益小組代為發布西非學生們寫下的公開信指，數十位學生被台灣的大學錄取，卻一直無法獲得簽證，其中許多人甚至連預約的簽證申請日都被一再延後而被迫休學，質疑「駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處」這個西非地區唯一的台灣駐外使館是在刁難和阻礙非洲學生來台求學。

境外生權益小組質疑，西非學生遭遇的刁難和歧視，正嚴重影響著非洲國家學生對於台灣的觀感，要求外交部領事局及相關政府部門檢討此事，給予來自非洲西部的學生一個公平對待。

西非學生表示，部分學生在今年9月21日預約了簽證申請，且依要求在教育和外交部認證他們的文件，因台灣駐奈及利亞辦事處說西非人喜歡偽造文件，所以大多數學生都依要求做了認證，但是台灣辦事處卻繼續延後他們的申請日，甚至要推遲到12月17日，卻沒有給明確的理由，問題是12月17日已接近學期末。

境外生權益小組抨擊此事之不專業和不人道，在簽證過程中，學生付出了大量的金錢和精力，一些學生冒著風險從一個國家通勤到另一個國家，他們每天承受著精神壓力，凌晨2點就被驚醒，儘管不知道能否獲得簽證，他們仍繼續在線上學習。

境外生權益小組表示，錄取西非學生的大學正在失去耐心，有的建議學生休學，有的則建議他們重新申請學校的入學，但西非之外的學生申請簽證入境卻相對順利，經過申請秋季學期入學的壓力和2個多月的在線學習，一些來自西非以外的國際學生分別在3天、1周和1個月內收到了簽證。

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