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    「虎」視眈眈？日月潭魚苗放生季 大魚虎現蹤

    日月潭有放生團體放流魚苗，但卻有漁民發現一旁竟有魚虎出沒，擔心魚苗才入潭就被魚虎吞噬。（日月潭一等高提供）

    日月潭有放生團體放流魚苗，但卻有漁民發現一旁竟有魚虎出沒，擔心魚苗才入潭就被魚虎吞噬。（日月潭一等高提供）

    2021/11/06 13:22

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近期有放生團體在潭區放流魚苗，在「阿彌陀佛」誦經聲中，一批批魚苗入潭，但卻有漁民在一旁水域發現「湖中惡霸」、一條約10台斤大魚虎現蹤，漁民擔心小魚苗才入水，恐遭「虎」視眈眈的魚虎吞噬，盼主管機關能順延魚苗放流季節，避開魚虎活躍期，以免魚苗放流「事倍功半」。

    日月潭近年魚虎肆虐，不僅會攻擊其他魚類，還會咬漁網，甚至漁民也曾被咬傷，猶如湖中惡霸，也被稱作生態殺手，南投縣政府去年起積極防治，電撈魚虎幼魚8000尾，今年則達3.4萬尾，成果頗豐，惟魚虎從夏天到秋天都屬活躍期，縣府今年起則規範放流魚苗只限9至11月，漁民擔心放流時間與魚虎活躍期「強碰」，恐影響魚苗存活率，衝擊放流成效。

    南投縣政府指出，日月潭魚虎等外來魚種肆虐，起因正是民眾任意棄養，以往潭區放流魚苗全年皆可執行，但為防止放流氾濫，並管制違規放生，才會規範魚苗放流時間，僅核准每年9至11月共3個月，其他時間若有放生行為就是違法，違者可依南投縣放生保育自治條例，最重處10萬罰鍰。

    針對魚苗放生季「強碰」魚虎活躍期，雖然潭區魚虎出沒已是現況，但目前確實有在思考調整放生時間，由於入冬之後魚虎活性降低，可望能提高魚苗存活機會，明年會研議將放生季順延1至2個月，不過整體放生時間仍維持3個月不變，藉此降低魚虎威脅，維持潭區魚類生態。

    日月潭有放生團體放流魚苗，但卻有漁民發現一旁竟有魚虎出沒，擔心魚苗才入潭就被魚虎吞噬。（日月潭一等高提供）

    日月潭有放生團體放流魚苗，但卻有漁民發現一旁竟有魚虎出沒，擔心魚苗才入潭就被魚虎吞噬。（日月潭一等高提供）

    日月潭有放生團體放流魚苗，惟一旁竟有魚虎出沒，漁民盼順延魚苗放流季節，降低魚虎活躍期的危害。示意照。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭有放生團體放流魚苗，惟一旁竟有魚虎出沒，漁民盼順延魚苗放流季節，降低魚虎活躍期的危害。示意照。（記者劉濱銓翻攝）

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