斗六人文夜市今天「分家」 新的觀光夜市拚全國最大

固守人文夜市的攤商強調，人文夜市還在，歡迎老顧客繼續前來消費。（記者詹士弘攝）

2021/11/06 12:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣最大的夜市斗六人文夜市今天將正式分家，多數攤商將移往鎮南路的斗六觀光夜市，留下的攤商強調會繼續服務民眾，屆時斗六將存在兩大夜市拚場，最後會兩個一起繁榮、或一消一長，就讓大家看下去。

斗六人文夜市位在雲林科技大學附近，面積約1.6公頃，擁有約4百個攤位，共劃分美食小吃、流行服飾、精品百貨、休閒娛樂等四大區域，有得吃也有得玩，每週二、六營業，上週六營業時，夜市擠滿人潮。

請繼續往下閱讀...

人文夜市不僅有地利之便，而且攤商又能滿足民眾多數需求，不僅是雲林最大夜市，而且遠近馳名，不少外地民眾專程來此吃美食，逛夜市，但卡在用地明年可能辦理區段徵收，前途未卜，部分有危機意識的攤商超前部署，在鎮南路找到新基地，今天將開幕營業，但仍有部分攤商要堅持下去，不願放棄人文夜市。

新的斗六觀光夜市地點稍遠，但整體大，新地點攤位區有1.8公頃，加上5個大停車場，總面積約5.8公頃，據了解，原有攤商約9成9都要搬到新地點，加上新加入的共計有1100多個攤商，營業後將是全國最大面積夜市。

固守人文夜市的攤商則強調，人文夜市還在，歡迎老顧客繼續前來消費。

上週六的斗六人文夜市，滿滿都是人潮。（記者詹士弘攝）

上週六的斗六人文夜市，滿滿都是人潮。（記者詹士弘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法