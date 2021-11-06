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    台南馬公廟睽違48年辦建醮 修復國寶畫師潘麗水門神彩繪

    府城六合境馬公廟原有的六扇門神均已退神，日前放置於大殿供民眾觀賞，現委由TSJ藝術修復團隊進行修復中。（記者王姝琇攝）

    府城六合境馬公廟原有的六扇門神均已退神，日前放置於大殿供民眾觀賞，現委由TSJ藝術修復團隊進行修復中。（記者王姝琇攝）

    2021/11/06 12:27

    〔記者王姝琇／台南報導〕中西區六合境馬公廟明年將迎來睽違48年的醮典，廟內典藏國寶級畫師潘麗水所繪、超過50年的六扇門神，委由修復師蔡舜任及其所帶領的TSJ藝術修復團隊進行修復，並規劃在建醮之前完成，未來門神將設置在大殿展示，邀民眾共賞。

    馬公廟主委陳瑞淇表示，這組門神是潘麗水於1970年所繪，當時甫自父親潘春源手中接棒春源畫室，功力絕學盡現於馬公廟之大作，證明足堪大任；而這組門神守護馬公廟50年，現況劣化嚴重、脫色且佚失部分亦多，修復工作刻不容緩。

    這組門神中門是廣為人知的尉遲恭、秦叔寶，神祇儀態大氣磅礡、作工繁複、細節甚豐；另次間四扇門神以24節氣為題，各角色姿態靈動，兼具力度與美感，被視為70年代潘麗水彩繪黃金時期的華麗登場之作。陳瑞淇說，六扇門均已退神，將作為文物保存，讓潘麗水大師之作能持續傳承後代；為此委由TSJ團隊進行修復恢復其風采，未來將設於大殿與民共賞。

    創始於1647年的馬公廟，主祀輔順將軍，廟內文物豐富，除原有六扇門神之外，牆面的「白蛇傳」以及神龕壁上的金龍圖騰都是潘麗水作品；但廟體因年久失修，屋頂漏水，故於2018年動土整修，如今完竣並將在明年舉辦祈安慶成建醮。

    陳瑞淇說，明年適逢馬公廟建廟375年，為籌辦建醮大典，已提前成立「馬公廟建醮委員會」並揭牌，象徵馬公廟壬寅建醮活動正式啟動，與上科建醮恰相隔48年。值此同時為潘麗水大師之作進行修復別具意義，也盼為文物保存盡心力，將其經典之作偕同馬公廟精神傳承延續後代！

    府城六合境馬公廟文物典藏相當豐富，其中包括1組近百年歷史的木刻版藥籤。（記者王姝琇攝）

    府城六合境馬公廟文物典藏相當豐富，其中包括1組近百年歷史的木刻版藥籤。（記者王姝琇攝）

    府城六合境馬公廟牆面上的「白蛇傳」也是國寶級大師潘麗水之作。 （記者王姝琇攝）

    府城六合境馬公廟牆面上的「白蛇傳」也是國寶級大師潘麗水之作。 （記者王姝琇攝）

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