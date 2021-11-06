溪頭停車場電子化啟用 60部超跑車聚交通不打結

溪頭出現超跑車聚吸引民眾關注的目光。（記者謝介裕攝）

2021/11/06 11:36

〔記者謝介裕／南投報導〕今日是溪頭第2及第3停車場從傳統人工收費升級為電子化作業啟用的第一個假日，遊客照樣絡繹不絕前來遊玩，其中不乏參與車聚的各式各樣超跑穿梭其中，吸引往來民眾目光，不過現場仍顯得相當順暢，展現停車場完成電子化後，塞車問題改善的具體成果。

溪頭擁有豐富、多元的自然生態及山林資源，惟因對外唯一聯繫的要道延溪公路狹小彎曲，加上隸屬台大實驗林管處管轄的溪頭自然教育園區停車場，昔日採傳統人工收費模式，致入園車輛大排長龍，使得壅塞的交通更加嚴重打結，致民怨四起，才決定順應民意改善。

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今日一早溪頭便湧現出遊人車潮，僅見保時捷、麥拉倫、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂、法拉利等各式跑車，一部接著一部來到溪頭，合計約有60部，吸引遊客拍照、打卡，但令遊客更加驚艷、稱奇的是，昔日塞車情況竟未重演，且溪頭許多業者也都配合祭出消費折抵停車費的優惠措施，如明山妖怪主題飯店消費滿500元，便可折抵1小時停車費，不但提升民眾前來遊玩的誘因，也讓遊客對於停車場電子化收費，留下正面又良好的印象。

台大實驗林管處表示，溪頭自然教育園區計有3處停車場，第1停停車場容量最大，可停放大小車輛約800輛，目前仍採人工收費，並以次數為計費標準，小車每次收費120元、大車則是150元。

至於第2及第3停車場合計可提供130多個停車位，在完成電子化後，收費標準由原先按次計算調整為「計時」收費，平日每小時40元、假日50元，每日最高收費限制在180元，盼藉此提高停車場車周轉率，共為改善塞車問題盡分心力，進而達到提升旅遊品質及降低民怨的目的。

溪頭出現大批超跑車聚，吸引民眾關注的目光。（記者謝介裕攝）

溪頭第2及第3停車場已完成電子化收費。（記者謝介裕攝）

警方在溪頭進行交通指揮情形。（記者謝介裕攝）

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