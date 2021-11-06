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    怕疫情再升溫！ 台北迪化年貨大街騎樓街道仍禁設攤

    台北迪化商圈年貨大街今年現場不能擺設攤位，明年將延續。（記者楊心慧攝）

    台北迪化商圈年貨大街今年現場不能擺設攤位，明年將延續。（記者楊心慧攝）

    2021/11/06 10:46

    〔記者楊心慧／台北報導〕受疫情影響，北市府今年禁止迪化商圈年貨大街騎樓與街道新設攤位，違者依「道路交通管理處罰條例」開罰，年貨大街路權自1996年以來首度沒有核准，不過明年的年貨大街，台北迪化商圈發展促進會和台北市商業處討論研議後，也將取消封街設攤，一樣以線上線下串聯行銷，不過在年貨大街期間的週六、日，還是會進行封街，只是不能設攤，避免人車爭道，提供民眾舒適安全的逛街環境。

    往年迪化商圈年貨大街期間，市府會專案申請許可店家在馬路、騎樓設攤，街道湧入大量人潮，今年疫情延燒，北市府取消迪化商圈年貨大街，現場也不能設攤，違者依「道路交通管理處罰條例」開罰1200至2400元，不過不少民眾反映不設攤，街道更開闊更好逛，展現老街特色。

    台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，年貨大街商圈理監事多次開會討論，並與市府協商後，考量疫情嚴峻，秋冬可能升溫，年前國外返鄉潮提高疫情管控考驗、年貨大街出入口多，防疫管制困難、目前國內疫苗覆蓋率仍不足、消費市場轉變，協助實體商圈開發多元銷售型態是大趨勢。

    徐慶棋指出，2022年貨大街不是停辦，而是轉型，年節氛圍的妝點都會維持，甚至擴大妝點，以串連線上線下行銷，不搭棚的方式辦理，他坦言商圈內針對禁設攤有不同意見，但疫情風險下，消費市場快速轉變是事實，疫情影響下，迪化街店家遭受重創，盼藉由年貨大街提振買氣，希望爭取更多市府資源，讓轉型後的年貨大街更能行銷商圈、振興商圈。

    台北市商業處表示，今年雖取消封街設攤，但迪化街商圈店家仍推出多元優質年貨，持續提供年節採買服務，也與東森購物、蝦皮商城等電商平台合作協助商圈店家轉型電視及網路銷售，透過多元行銷方式進行，明年考量國際疫情仍嚴峻，台北年貨大街將以線上線下串聯行銷，朝不外搭棚架及新增設立攤位方式辦理，商圈店家將透過擴大街區妝點以及加強線上行銷。

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