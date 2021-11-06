積穗國中50週年校慶 「鋼鐵女檢長」俞秀端獲頒傑出校友

張志豪與俞秀端（左）獲傑出校友。（記者翁聿煌攝）

2021/11/06 10:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區積穗國中6日舉行50週年校慶活動，作育英才半世紀，為國家社會培育不少人才，校方頒發傑出校友給新北市議員張志豪與素有鋼鐵女檢察長稱譽的彰化地檢署檢察長俞秀端，兩人致詞時以「機會是留給準備好的人」座右銘勉勵學弟妹。

積穗國中首度頒發傑出校友證書，除了余秀端、張志豪，還有國立彰化師大教授陳德發、新莊昌平國小老師林曉均、朱宗慶打擊樂團老師陳景琪等傑出校友一同出席，教育局長張明文也到場慶祝，10年前曾為積穗國中管樂團的校友蕭筠，也帶著當年受老師啟蒙的音樂熱情，返校指導管樂團於校慶現場演出，用管樂與師生共同慶賀學校生日快樂。

請繼續往下閱讀...

積穗國中校長張國振說，積穗國中50年來透過全體師生的共同努力，獲得「教育部十二年國教課程中堅學校」、「分組合作學習深耕領航學校」、「體育班績優暨排球重點學校」等殊榮，學校的管樂團更多年蟬連優等，獲得新北市11連霸的殊榮。

張志豪說，他與俞秀端都畢業於積穗國中，也都出自平凡家庭，沒有當初積穗國中的栽培，就沒有現在實踐理想的機會，他勉勵學弟妹，「英雄不要怕出身低」，只要保持初心、熱情快樂學習，朝目標好好努力，未來一定能在各行各業發光，也有機會為社會、為國家努力。

積穗國中50週年校慶，歷屆校友返校同歡。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法