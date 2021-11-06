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    防疫鬆綁 中捷10月創下多項紀錄

    疫情鬆綁，搭中捷綠線的民眾逐漸回流。（中捷公司提供）

    疫情鬆綁，搭中捷綠線的民眾逐漸回流。（中捷公司提供）

    2021/11/06 09:18

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕在防疫鬆綁後，台中捷運綠線10月創下多項紀錄，包括平均日運量達到2萬2380人次、單日最高運量3萬320人次，均為疫情期間新高；另在「捷粉回饋專案」中，最高累積搭乘次數122次、最高回饋金762元，也雙雙打破紀錄。

    台中捷運公司表示，疫情雖持續維持二級警戒，但因多項措施鬆綁，民眾漸漸回復正常生活，捷運綠線10月平均日運量達到2萬2380人次，較9月1萬6336人次成長37％，其中10月22日單日運量更達到3萬320人次，均為疫情三級警戒以來的新高。

    此外，10月假日平均日運量2萬4862人次，高於平日平均日運量2萬1008人次，假日及平日運量分布已回復到三級警戒前樣態。

    另為鼓勵民眾多搭乘捷運，台中捷運自9月1日推出「捷粉回饋專案」，每月只要搭乘40次以上即可享現金回饋，搭越多回饋越多。

    中捷公司表示，捷粉回饋專案依每月累積搭乘次數分為3個回饋等級，40至49次的「銅粉」次月回饋搭乘金額的20％；50至59次的「銀粉」次月回饋25％；60次以上的「金鑽粉」次月回饋30％。

    根據中捷公司統計，10月共載運旅客約69萬人次，搭乘40次以上的捷粉占9.1％；而在捷粉中，銅粉占87％、銀粉占10％，回饋最高的金鑽粉占3％。

    其中，10月累積搭乘次數超過百次以上共2人，最高累積搭乘次數為122次；另最高累積搭乘金額為2540元，享回饋金達762元。

    中捷公司表示，這2位旅客主要搭乘車站散佈於捷運沿線各大車站，應屬民眾搭乘捷運來滿足日常生活需求。

    中捷公司提醒捷粉，每月4日6時起，可至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，享領上個月的回饋金，截至10月底，9月回饋金尚有5萬2千餘元未領，請捷粉到車站搭車時記得順手領9、10月回饋金。

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