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    女大生喝飲料「狂加5份料」被拒 PO網討拍引兩方論戰

    女大生抱怨，加料加太多被店員嫌棄。（圖片擷取自Dcard）

    女大生抱怨，加料加太多被店員嫌棄。（圖片擷取自Dcard）

    2021/11/06 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人相當愛喝手搖，飲料不只消暑，配料更是能帶給客人滿滿的飽足感。一名女大生抱怨，自己到手搖店點飲料，想不到卻因為「料加太多」而被店員嫌棄，讓她好委屈。文章PO出後，引起網友熱議。

    女大生在Dcard貼文，「加料加到被飲料店員嫌棄」，她表示，每次喝手搖飲，基底一定是奶茶、珍珠、布丁，如果胃還有空間的話，就會追加仙草、椰果、愛玉、杏仁、大珍珠小珍珠，「我就是想要每一口奶茶都要有喝到料，一杯這樣慢慢嚼、慢慢喝，我幾乎可以從中午後喝到晚餐前。」

    一天中午原PO到飲料店點了一杯珍奶，向店員表示要額外追加「兩顆布丁、仙草、椰果」，整杯總共5份配料，想不到卻被店員回絕，「太多了啦裝不下了，布丁一顆就好了，椰果明天再加。」原PO感到相當委屈，PO文討拍，「迪卡上面不是常常有人分享滿滿一杯料的手搖嗎？你們去買店員都不會怎樣嗎？該怎樣讓店員對我們多料族群友善一點？」

    文章PO出後，引起網友熱議，「你是在點燒仙草喔⋯⋯」、「感覺如果我要泡這杯我會很困擾奶茶的比例要怎麼決定」、「遇到多料是真的還好啦，頂多跟同事討論一下這杯會喝到不用吃晚餐」、「還是應該自己帶碗公去裝？」、「身為飲料店店員遇到這種加很多料的，頭都會很痛，飲料有他的比例，這麼多料比例都不對了，飲料的味道也走味了」。

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