龍崎農會讓廢蚵架變身「海竹炭」 搶攻寵物商機

龍崎區農會總幹事林韋如戰士海族竹炭的研發成果，包含搶攻寵物飼養商機的貓砂除臭粒。（記者吳俊鋒攝）

2021/11/05 23:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎區農會協助市政府處理環保問題，將回收的蚵架，窯燒為「海竹炭」，讓廢棄物變成有市場價值的「黑金」，甚至看好寵物「萌經濟」，特別推出貓砂除臭粒，搶攻喵星人飼養商機，系列產品今天正式發表，引起矚目。

市政府農業局每年都會協助養殖業者，回收外海的廢棄蚵架，數量將近5000公噸之多，由於不再送進焚化爐，後續如何處理，相當重要。

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位處山區的龍崎農會與市政府合作，1年來，成功處理了60公噸，讓廢棄物可以再生利用，達到循環經濟；所窯燒的蚵架炭，就命名「海竹炭」，意指從海而來的竹炭。

龍崎區農會總幹事林韋如表示，這是「山海合作」的成果，製作的系列商品，有深受歡迎的竹醋液，以及竹炭居家除臭包與竹炭貓砂除臭粒…等，加上竹炭土壤改良介質，展現創新研發的實力。

林韋如說，農會熱賣的手工竹炭皂，也調整包裝、造型，從圓形變為方形，還有與如記食品公司聯名推出的真空綠竹筍，一併發表。

龍崎采竹節將於本月13日登場，今天的成果發表也為活動造勢，邀請市政府、市農會等各界貴賓共同代言，熱鬧宣傳。

龍崎區農會推廣部主任董啟聖提到，因應產業文化活動，推出竹炭月的回饋有禮的專案，以系列商品的折扣優惠，搶攻五倍券商機，全力行銷地方特色。

13日的活動將在龍崎竹炭故事館前舉行，由四健會絲竹樂的揭開序幕，還有太平歌的表演，以及綠色照顧的成果展，吵熱氣氛。

董啟聖指出，當天也準備了在地風味料理與筍絲湯的品嚐，還有竹炭香薰片的體驗，歡迎親子參與，加上當地農特產品展售等，熱鬧可期。

龍崎區農會的采竹節產業文化活動，將於本月13日熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區農會成功燒製海竹炭，並開發出系列產品。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區農會熱賣的手工竹炭皂，也調整了包裝與造型。（記者吳俊鋒攝）

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