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    文姿云曝收養愛犬過程 「戲劇性相遇」暖哭網友

    文姿云在社群透露與愛犬「砂糖」相遇的過程，暖哭許多網友。（圖片擷取自臉書）

    文姿云在社群透露與愛犬「砂糖」相遇的過程，暖哭許多網友。（圖片擷取自臉書）

    2021/11/06 00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕狗狗是人類最好的朋友，東奧空手道銅牌「小清新」文姿云在社群分享，自己是如何收養愛犬「砂糖」，一人一狗戲劇性的相遇讓網友好感動，紛紛直呼「好有愛」。

    文姿云在臉書表示，與砂糖第一次相遇是在她打工的飲料店門口，當時砂糖被一位奇怪的男子欺負，時不時被拖著走，男子還威脅要將狗狗安樂死。文姿云不忍心看狗狗被欺負，脫口而出，「不要這樣對他！！！不然你把他給我，反正你也不要了對吧！」

    文姿云表示，「當下看到真的超級生氣，想法也就這麼直接的脫口而出了！沒想到還沒回過神，我身邊就多了隻小狗！」最後她與男友一同將狗狗取名叫「砂糖」，砂糖陪伴文姿云許多年，現在成了一隻老狗。回想當天的決定，文姿云表示，「經過這麼長時間我還是覺得那天的決定好值得，愛他就要對他負責」。

    文章PO出後，許多網友相當感動，紛紛留言，「溫暖有愛的正義女神」、「砂糖笑的好開心好幸福喔。遇到好主人了」、「好有愛的故事」、「人美心美 ！」、「謝謝你解救他，在狗生中遇到真正的幸福」、「當時有沒有先劈那個人幾掌再踢他幾腳？竟然欺負狗狗！」

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