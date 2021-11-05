伯樂相馬！11/6彰化體育館就業會 這公司開出9萬元月薪

股票上市櫃公司，工廠在福興工業區的幸康電子，參加彰化就業博覽會，開出9萬元月薪，徵求資材主管。（圖擷取自人力銀行網站）

2021/11/05 21:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕伯樂相馬！今年彰化縣「彰化好就業、職達薪未來」末場就業博覽會，明天（6日）將在縣立體育館登場，1600個職缺中，有家電子公司開出月薪9萬元的資材主管職缺，待遇高出彰化縣水平。

活動11月6日上午9時至下午1時舉辦，主辦單位邀請37家廠商，提供1600個技術職、管理職、行政職及服務業等職缺，有就業需求民眾請把握年前的尋職好機會。

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縣府勞工處指出，職缺包含門市服務、餐飲服務、照顧服務員、工程師、儲備幹部、技術員及行政職類等工作機會，參與徵才廠商，高科技產業有矽品、昇陽、大立光，製造業有為升、正代、益陽、天陽航太、佳承精工、寶成、炎洲、六哥、幸康電子等19家，服務業有特力屋、美廉社、亞米餐飲、蓁古早味、三商餐飲、漢堡王、亞太電信、彰化客運、麥當勞及照顧服務業有彰化老人養護中心、超溫薪、切膚之愛、大愛禎祥等共37家商參與徵才。

其中，股票上市櫃公司幸康電子，是主要生產電源供應器的廠商，總公司設在台北，工廠在彰化縣福興鄉福興工業區，公司特別開出資材主管月薪9萬元以上職缺，要求大學學歷、7年以上實務經驗，待遇高於一般行政主管職缺至少1倍。

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