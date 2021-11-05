教育部推APEC青年培訓課程 80名青年熱血投入

教育部委託國立台北科技大學今日辦理「APEC青年培訓課程」，80名青年熱血完成培訓。（教育部提供）

2021/11/05 20:24

〔記者林曉雲／台北報導〕為提升我國青年學子對亞太經濟合作會議（APEC）及其關注議題的認識，培養參與國際組織及國際事務人才，教育部委託國立台北科技大學今日辦理「APEC青年培訓課程」，80名青年熱血完成培訓。

教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀表示，我國在APEC深耕多年，與各個經濟體在數位經濟、科技發展及人才培育等層面皆建立良好合作關係，近年，我國在APEC所提出的各類計畫，能見度也有所提升，並經常獲得APEC秘書處及各經濟體的肯定，足見我們於該領域所做的努力有目共睹，期許青年學子未來能透過參與各類區域性及國際性活動，學習掌握並能瞭解區域及整個世界的脈動。

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課程包括模擬APEC會議（Model APEC），國立台北科技大學副院長洪媽益、主任楊韻華及副教授林彥良指導議事及模擬經濟體規則，分為「會議實戰組」及「會議體驗組」進行實地演練，會議提供學員參考的文件，皆為各經濟體近年向APEC秘書處提案的資料，希望讓學員能同時體驗及學習實務經驗。

去年參與課程之政大、中興及北科大3位青年學子於課程結束後，獲邀參與今年由韓國APEC合作教育機構（IACE）主辦之「APEC大專生交流計畫」，與來自韓國、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓等5個APEC經濟體大專生代表線上交流，包括文化交換、國際議題辯論、共同舉辦研討會等項目，驗證課程所學並深化我國於APEC場域之國際參與。

今年參與課程的一名越南境外生表示，她對國際組織有興趣，希望將來有機會能夠參與APEC國際會議，希望未來也能不斷充實英文能力及增加出席國際會議的學習經驗；另一名黃同學表示，模擬會議幫助她更了解也更清楚APEC各經濟體狀況，希望透過自己的英語能力和對國際事務的了解，實際參與會議並提升台灣在國際社會的地位。

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