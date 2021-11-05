彰化東彰道路北延段1拆3終發包 明年1月動土

彰化縣政府規劃新闢臨八卦山脈與台1線、山腳路平行的東彰快速道路，全程沒有高架路段，分北段、中段和南延段開闢，預計2024年全線通車。（縣府提供）

2021/11/05 20:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕為解決彰化縣台1線和山腳路交通壅塞的瓶頸，彰化縣政府規劃新闢臨八卦山脈與台1線、山腳路平行的東彰快速道路，全程均採平面4線道設計，沒有高架路段，工程分北段、中段和南延段開闢，中段2年多前就已通車，施工中的南延段趕在明年完工，剩下北段尚未動工，而去年底就已完成北段工程細部設計，縣府陸續辦理3次招標，都因物價上漲、建材缺料和缺工問題全都流標，經增加工程經費，終於在日前完成這項重大工程招標。

工務處目前進行工程發包後的前置動工作業，預計明年1月舉辦動土典禮，明年春節過後動工，2年工程期，最快2024年上半年通車。

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這條南北縱貫山線的東彰道路，總經費高達78億元、路線全長約28公里，分北段、中段、南延段開通，中段（省道台76線快速道路林厝交流道至高鐵彰化站）早在2018年2月通車，南段工程今年動工，目前趕工中，北段起點從台74甲線東外環里程9公里又960公尺處，行經花壇鄉、大村鄉、員林市，中間與縣道146線、彰70線（美港路）、彰76線（浮圳路）、縣道148線（斗苑路）、彰78線（員水路一段）平交，終點止於台76線林厝交流道，再銜接已通車的東彰道路中段。

2024年全線通車後，台中以北走山線快速道路，可由彰化東外環花壇段銜接東彰路廊，一路暢通南下經由中段到田中高鐵站，經由南延段通到南雲大橋，直達南投竹山、雲林林內等地區，從台中到南彰二水鄉只需30分鐘路程，相較於目前至少1個小時路程，大幅縮短交通時程。

工務處長林漢斌表示，東彰道路是彰化縣第1條臨山興建、南北縱向的快速路網，北段工程經費龐大，縣長王惠美指示「化大為小」一大標拆分成3小標發包，時機點竟然都剛好遇上全球建材原物料飆漲、物價通膨指數上揚，還有工班不容易找齊等外在因素，讓廠商縮手不願下標，經過內部開會討論，重新增加經費預算，這周才順利發包完成，不過，分3標當中第3標卡在工期短、路線進入員林市，沿線有農舍拆遷還有交通維護因素，讓廠商縮手，不願下標而流標，工務處擇期會繼續上網招標。

工務處新建工程科長周瑞霖表示，東彰北段道路由台74甲花壇路段往南經花壇、大村、員林，終至省道台76線快速道路林厝交流道，一大標細分第1標花壇段到大村段，約3.75公里，經費從6.9億元增加到7.2億元標出，第2標大村到員林段約3.9公里，經費也由6.2億元增加到6.6億元，第3標員林市到林厝交流道約2.8公里，經費也已提高到4.6億元，3標工程經費全反應物價指數而增加。

周瑞霖指出，2024年東彰路廊全線通車後，往北串聯台中市中彰快速道路、台中高鐵站，往南與南投縣國道3號南雲交流道銜接，路廊完成後，必可改善國道1號中部路段每逢連假動輒「紫爆」塞車的瓶頸。

東彰快速道路採平面4線道路設計，全程沒有高架，限速70公里。（縣府提供）

東彰快速道路全長28公里，南延段施工中趕明年完工，中段已通車2年多，北段明年農曆年後動工。（縣府提供）

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