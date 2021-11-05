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    紓解塞車！溪頭停車拚周轉率 新增「計時」收費上路

    溪頭園區每到假日停車場一位難求，園區盼透過「計時」收費紓解塞車。（記者劉濱銓翻攝）

    溪頭園區每到假日停車場一位難求，園區盼透過「計時」收費紓解塞車。（記者劉濱銓翻攝）

    2021/11/05 15:26

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區是知名避暑與健行勝地，惟每到假日吸引大量車潮也引發交通堵塞，溪頭園區本月起將第2、第3停車場約130多個車位改成「計時」收費，盼藉此提高停車場周轉率，避免「計次」收費造成車輛久停，以紓解排隊車龍，平日收費每小時40元、假日50元，每日最高收180元。

    溪頭園區內有第1、2、3停車場，其中第1停車場空間最大，可停放800輛大小車輛，第2、第3則分別約有80、50多個車位，並限一般車輛停放，小車每次收費120元、大車150元，若是假日入園尖峰，園區會以路邊停車方式爭取空間，紓解排隊車潮，最多可提供到1500個車位，但因假日周轉率有限，以致每逢連假車潮仍是大排長龍。

    溪頭園區表示，近年入園遊客大增，導致園區車位不足，過去3個停車場都採人工計次收費，且到下午5點就停止入場，考量計次收費難以提高車位周轉率，便將第2、第3停車場改為計時收費，盼讓有限的車位獲得更充足的利用，避免久停或佔位情況發生。

    新增計時收費停車場一改過去人工收費，採車牌辨識入場，進、離場都會更迅速，且營業時間為24小時，即便遊客傍晚才到溪頭，也能隨時進場停放，若是短暫停留的遊客，計時收費也更划算，讓遊客有更多停車選擇。

    另外，園區周邊民宿飯店眾多，惟業者停車空間較有限，第2、第3停車場改為全日營業後，也可解決住宿遊客把車輛停在路邊的困擾，對車輛停放安全也會更有保障。

    溪頭園區新增「計時」收費停車場，盼提高停車周轉率，紓解聯外道路塞車情形。（溪頭園區提供）

    溪頭園區新增「計時」收費停車場，盼提高停車周轉率，紓解聯外道路塞車情形。（溪頭園區提供）

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