祭祀義勇公234年從不間斷 後人：悲壯史詩不亞於

溪寮里民到高屏溪畔「請水」，所有科儀依照古禮。（記者洪臣宏攝）

2021/11/05 15:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區溪寮里今天舉辦「下淡水溪六庄頭義勇公做大小功祭典」，該項義勇公祭祀3年一科；特別的是，它已流傳234年從不間斷，且高雄、屏東有意將規模擴大。屏東縣下淡水溪義勇公文化協會理事長許廣進說，這段林爽文起兵衍生的台灣歷史不亞於「斯卡羅」，希望能喚起政府重視。

該祭典源於清乾隆52年（西元1787年），台灣林爽文起兵，莊大田呼應圍攻鳳山縣城，屏東萬丹廣安武舉人許仰仁聯合崙仔頂、大寮、社皮、無水寮（水寮、水安里舊稱）、溪埔寮和磚仔窯六庄義民3000餘人馳援，莊大田經乞丐通風報信，設計伏擊許等人，從農曆10月1日至2日，在高屏溪畔磚仔窯激戰2天，義民因趕路疲憊，造成重大傷亡。從此六庄開始輪流在農曆10月1日或2日舉辦大功（12年1次）、小功祭祀義民。

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當初的六庄如今已經演變成高雄、屏東12個村里行政區，但幾乎每個村里都按傳統舉辦，屏東縣於2019年將該祭祀登錄為無形文化資產，高雄市亦於今年通過。溪寮里民一早就到高屏溪「請水」（迎義勇公英靈），所有科儀遵照古禮。今年主辦的溪寮北極殿主委王基長說，溪寮由大寮分庄出來，雖然沒做大小功，但3年一科從未間斷，

高雄市義民爺文化協會總幹事張淡英說，該起事件後，支持清政府的六庄居民，不與呼應天地會的鄰近村落聯姻，直到日治時代依然如此；而在祭祀當天，乞丐不得入庄。

許仰仁後代許廣進說，許舉人當初率領3000餘名義勇軍，陣亡的有2700餘人，他後來賣了300甲土地撫卹遺族，但壯丁在該役中重創，從此六庄貧困，迄今仍無大廟，不過六庄卻能延續二百餘年祭祀傳統，相當難得。他希望能將義勇公事蹟流傳下來，並與客家庄義民爺有所區隔，因此建議高、屏各庄能擴大大功規模，讓政府能看見。

溪寮里民到高屏溪請水，恭迎義勇公英靈。（記者洪臣宏攝）

里民依古禮舉辦祭典。（記者洪臣宏攝）

許舉人後代許廣進（前中）呼籲擴大祭祀規模，讓政府重視這段歷史。祭典用義勇軍的軍糧「鹹粿」當供品。（記者洪臣宏攝）

耆老擔任祭典的祭官。（記者洪臣宏攝）

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