為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    祭祀義勇公234年從不間斷 後人：悲壯史詩不亞於

    溪寮里民到高屏溪畔「請水」，所有科儀依照古禮。（記者洪臣宏攝）

    溪寮里民到高屏溪畔「請水」，所有科儀依照古禮。（記者洪臣宏攝）

    2021/11/05 15:35

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區溪寮里今天舉辦「下淡水溪六庄頭義勇公做大小功祭典」，該項義勇公祭祀3年一科；特別的是，它已流傳234年從不間斷，且高雄、屏東有意將規模擴大。屏東縣下淡水溪義勇公文化協會理事長許廣進說，這段林爽文起兵衍生的台灣歷史不亞於「斯卡羅」，希望能喚起政府重視。

    該祭典源於清乾隆52年（西元1787年），台灣林爽文起兵，莊大田呼應圍攻鳳山縣城，屏東萬丹廣安武舉人許仰仁聯合崙仔頂、大寮、社皮、無水寮（水寮、水安里舊稱）、溪埔寮和磚仔窯六庄義民3000餘人馳援，莊大田經乞丐通風報信，設計伏擊許等人，從農曆10月1日至2日，在高屏溪畔磚仔窯激戰2天，義民因趕路疲憊，造成重大傷亡。從此六庄開始輪流在農曆10月1日或2日舉辦大功（12年1次）、小功祭祀義民。

    當初的六庄如今已經演變成高雄、屏東12個村里行政區，但幾乎每個村里都按傳統舉辦，屏東縣於2019年將該祭祀登錄為無形文化資產，高雄市亦於今年通過。溪寮里民一早就到高屏溪「請水」（迎義勇公英靈），所有科儀遵照古禮。今年主辦的溪寮北極殿主委王基長說，溪寮由大寮分庄出來，雖然沒做大小功，但3年一科從未間斷，

    高雄市義民爺文化協會總幹事張淡英說，該起事件後，支持清政府的六庄居民，不與呼應天地會的鄰近村落聯姻，直到日治時代依然如此；而在祭祀當天，乞丐不得入庄。

    許仰仁後代許廣進說，許舉人當初率領3000餘名義勇軍，陣亡的有2700餘人，他後來賣了300甲土地撫卹遺族，但壯丁在該役中重創，從此六庄貧困，迄今仍無大廟，不過六庄卻能延續二百餘年祭祀傳統，相當難得。他希望能將義勇公事蹟流傳下來，並與客家庄義民爺有所區隔，因此建議高、屏各庄能擴大大功規模，讓政府能看見。

    溪寮里民到高屏溪請水，恭迎義勇公英靈。（記者洪臣宏攝）

    溪寮里民到高屏溪請水，恭迎義勇公英靈。（記者洪臣宏攝）

    里民依古禮舉辦祭典。（記者洪臣宏攝）

    里民依古禮舉辦祭典。（記者洪臣宏攝）

    許舉人後代許廣進（前中）呼籲擴大祭祀規模，讓政府重視這段歷史。祭典用義勇軍的軍糧「鹹粿」當供品。（記者洪臣宏攝）

    許舉人後代許廣進（前中）呼籲擴大祭祀規模，讓政府重視這段歷史。祭典用義勇軍的軍糧「鹹粿」當供品。（記者洪臣宏攝）

    耆老擔任祭典的祭官。（記者洪臣宏攝）

    耆老擔任祭典的祭官。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳承233年！「小功」祭祀義民爺 大樹無水寮總動員
    2020/11/10 20:35

    傳承233年！「小功」祭祀義民爺 大樹無水寮總動員
    影片》原來霞海城隍廟還能祈求這些事？ 隱藏版特色報你知！
    2017/06/09 18:13

    影片》原來霞海城隍廟還能祈求這些事？ 隱藏版特色報你知！

    「她」客串天之驕女 五千條褲秒斷貨

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播