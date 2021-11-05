高美濕地被蘆葦侵佔達3個足球場 議員憂陸化籲中市府正視

高美濕地被蘆葦侵佔達3個足球場，市議員楊典忠擔心陸化日益嚴重，要求市府解決。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/05 15:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高美濕地被譽為一生必遊一次的景點，市議員楊典忠今天在市議會提出質疑，近年來高美濕地持續出現陸化先驅植物蘆葦，昨天再去高美濕地海堤查看，發現蘆葦範圍估計面積達3座足球場，而根據2020年度台中市濕地型保護區經營管理計畫，雲林莞草分布面積較前年減少45.8%，專家推測陸化現象嚴重，他呼籲市府要正視問題。

副市長令狐榮達表示，市府一直都在進行高美濕地環境的優化，美堤街攤販管理、遊客中心舉辦活動、交通接駁與停車問題，高美濕地整體發展跨局處小組定期開會將納入陸化議題討論有效方案。

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農業局表示，高美濕地北側石油管附近因為都已經陸化，海水都無法到達那個地方，所以都會長出蘆葦，因為高美濕地保護區內主要以雲林莞草為主要生態，所以市府每年定期編列150萬元以人工方式進行互花米草與蘆葦挖除作業，高美濕地陸化問題是環境影響造成，自從台中港建築北堤之後，從大甲溪來的沙土被擋了之後就隨著海流沉積在高美濕地，目前市府已經學者專家進行調查陸化程度，自然環境影響非人力可以阻擋。

市議員楊典忠表示，昨天去高美濕地海堤的一大片綠色植物是蘆葦，由於蘆葦是濕地陸化的先驅植物，蘆葦分布沿海堤旁從南到北約300公尺、向外延伸約100公尺，估計面積約達3個足球場。

楊典忠說，2020年度台中市濕地型保護區經營管理計畫提到，高美濕地靠近一號海堤的採樣區，已經沒有雲林莞草生長，而且陸化植物覆蓋比例越來越高，尤其高美濕地二號海堤及番仔寮海堤外側，去年雲林莞草分布面積較前年年減少45.8%，專家推測是受到陸化現象的影響。

楊典忠表示，市府委外研究歸納造成高美濕地陸化原因，大致上有潮汐漲退潮累積的漂砂、季風夾帶的飛沙、及植物根系造成固沙現象等3大原因，市府除了每年花錢除草外，應該要有其他積極對策。

楊典忠表示，高美濕地陸化情況持續嚴重，市府應該正視問題，想辦法解決，而不是「只看到天邊的夕陽晚霞，卻忽略腳下的濕地陸化」，建議市府高美濕地整體發展跨局處小組每次開會都要討論陸化問題，市府也應委託專家學者調查研究、召開改善濕地陸化公聽會或論壇、廣徵民意找出有效解決方案。

市議員楊典忠指高美濕地被蘆葦侵佔達3個足球場。（楊典忠提供）

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