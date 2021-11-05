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    基隆迷你足球賽開踢 林右昌開球體驗人工草皮操場

    基隆市迷你足球競賽今天開踢。（記者盧賢秀攝）

    基隆市迷你足球競賽今天開踢。（記者盧賢秀攝）

    2021/11/05 13:43

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市「迷你足球競賽」今天起一連2天在深澳國小開踢！300位小朋友在人工草皮操場上奔馳，場外加油應援的家長賣力加油聲，好像嘉年華會般熱鬧。

    市長林右昌和立委蔡適應等人，今天主持開球儀式。林右昌表示，現在的小朋友缺乏跑、跳等大小肌肉訓練的運動，踢足球是一個很好的運動，可以刺激手眼的協調、心肺功能還有敏捷度，透過團隊比賽能增加孩子拼鬥及運動家的精神。

    林右昌表示，市府從2年前開始與迷你足球協會合作舉辦迷你足球比賽，從第一年24支隊伍到今年33支隊伍參賽，除了國小及幼兒園外，也有民間足球俱樂部報名參賽，可見基隆市的足球風氣越來越盛。

    林右昌也下場體驗剛完工的人工草皮操場，他表示，為了解決部分學校受天氣影響致體育課無法正常上課或體育設施無法使用的問題，市府也積極設置風雨球場，目前全市已有28所學校完成設置風雨球場。

    本活動因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫，家長觀眾採事先實名制報名，活動當日僅限有隊伍領隊報名觀賽的家長及工作人員進入，並採賽制分流，球員休息區不重疊且加強清消，兼顧運動健康與防疫安全，深獲家長放心。

    小朋友在場上盡情踢球。（記者盧賢秀攝）

    小朋友在場上盡情踢球。（記者盧賢秀攝）

    基隆市迷你足球賽在深澳國小舉行。（記者盧賢秀攝）

    基隆市迷你足球賽在深澳國小舉行。（記者盧賢秀攝）

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