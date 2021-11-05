仁武幼兒園家長不滿漠視受教權 高市府：將審酌另行裁處

家長不滿幼兒園停辦影響其他幼童受教權。（民眾提供）

2021/11/05 12:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕高市近日傳出大寮區、仁武區2間私立幼兒園不當對待幼兒事件，遭市府裁處停辦，昨天（4日）仁武私立幼兒園130多位幼童家長不滿，砲轟市府只因1位家長指控和片段錄影就宣布停辦，嚴重影響其他幼童的受教權，高雄市教育局今（5日）表示，考量幼兒園幼生就學權益，將收到園方陳述意見後，再審酌另行裁處。

教育局指出，大寮區私立幼兒園4名教保人員不當管教行為，經到園查察，並通知幼兒園多次報送書面資料並查看幼兒園監視器畫面，發現有以手拉扯多名以上幼兒進教室，以手拍幼兒手心，讓幼兒感受痛覺；多名幼生遭教保人員多次推、拍打、拉腳、把手放在頭上、用寶特瓶輕拍幼生手臂等，以不當方式對待10名以上幼兒，致生幼兒身心受到痛苦或侵害之不當管教情事，查證屬實。

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另，仁武區私立幼兒園，10月29日中午幼生午睡時間無法入睡，發出聲響，教保員疑似拿取塑膠嗶嗶搥打1名幼生，從監視器畫面發現除陳情外，另有2名也有遭受教保員拿取塑膠嗶嗶搥打恐嚇，威脅3名幼生入眠，令幼生心生恐懼，並命2名幼生罰站，以不當方式對待多名幼兒，致生幼兒身心受到痛苦或侵害之不當管教情事查證屬實。

教育局依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定情節重大之情事，裁處並公布其名稱及負責人姓名。11月3日以行政裁處理由先行通知書通知2間幼兒園，7日內依法對於停辦提出陳述意見。在此期間，教育局已先收到幼兒園的陳情書及聲明書，園方承認錯誤並說明幼兒園的管教行為造成家長恐慌，對社會大眾致歉。

基於幼兒園負責人有誠意讓幼兒園學習環境更為安全及營造關愛，事發後相關失職人員即被解聘，亦提出具體的改善方案，並承諾限期內達成且保證不再發生，因此，教室局表示，將收到幼兒園提送陳述意見書後，在考量幼生就學權益的前提下，並審酌幼兒園違規行為及園方自省態度，會再另行處分。讓學童仍可以在原幼兒園繼續就讀，避免轉換學習環境之適應問題，也讓家長安心可以繼續工作。

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