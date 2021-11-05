台華獎新生今線上歡迎會 近千人來台留學

110學年提供445個台灣獎學金及529個1年期華語文獎學金給外國學生來台留學，圖為教育部台灣獎學金蒙古籍受獎生楊溢（後右2）與友人畢業合影。（教育部提供）

2021/11/05 12:20

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情趨緩，但仍是2級警戒，教育部今日為台華獎新生舉辦線上說明歡迎會，110學年提供445個台灣獎學金及529個1年期華語文獎學金，讓各國優秀外國學生更認識我國的教育環境，增進我國與世界各國的交流。

線上說明會邀請學長姐分享，來自立陶宛的教育部台灣獎學金受獎生裴婉如（Paula Sidagyte），就讀國立屏東大學，她表示，自己很喜歡在台灣的生活，從申請來台就學到順利抵台學習，獲得許多單位的關懷及協助，在台灣課堂上，老師教學方式有趣又互動，提高她的學習效果及華語能力，讓她可以應用在日常生活的對話中。

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來自蒙古的教育部台灣獎學金學生楊溢（Undraa Molomjamts），剛從台大畢業，她表示，在讀台大期間，常用課餘時間探索台灣多元文化、自然奇觀、悠久歷史及體驗到濃濃的人情味，深刻感受到台灣是最適合外國學生留學的地方，台灣很安全便利，在台留學度過很多快樂時光，不僅在專業領域上有很大進步，也學習到永恆的人生課程。

剛取得清華大學碩士學位的海地籍石天琳（Claire Dieula Belineda Pierre），是外交部台灣獎學金學生，喜歡參加清大舉辦的實地考察及課外活動，她表示，自己先到台灣修習1年的華語，平常到超市採購時可用中文表達，覺得很有成就感，在台灣生活很有趣，有很多值得去探索的地方，最喜歡台東熱氣球節，台灣人樂於助人，可以幫助像她一樣的外國人融入台灣的生活。

教育部國際司說明，自93年設置「台灣獎學金」及「華語文獎學金」，鼓勵外國學生來台攻讀學位或修習華語文，這些外國學生在台求學期間，與台灣學生互動建立友誼，拓展我國學生國際視野，國際學生具備多國語言及跨文化的優勢，畢業後是國內產業及研究機構積極爭取的研發人才資源，將有助於我國高教創新及國際化發展，同時成為「留學台灣」最佳代言人，鼓勵更多國際生來台學習。

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