返台訂防疫旅館改住10天業者拒絕？王國材：持續溝通

返台訂防疫旅館要改住10天業者拒絕？王國材表示，將持續溝通。（記者鄭瑋奇攝）

2021/11/05 12:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕再過2個多月就是春節，為讓更多旅外國人能夠返台與家人過節，中央流行疫情指揮中心日前已放寬返台居家檢疫規定，從14天都須入住防疫旅館，改為10天住防疫旅館，4天可返家居檢。不過就有民眾反映有防疫旅館業者不願配合政策，請要住10天的民眾改訂其它家旅館。交通部長王國材表示，14天變成10天需要一個轉換期，會持續與業者加強溝通。

觀光局長張錫聰表示，入住防疫旅館天數要14天還是10天，這是會尊重大家意願，包含業者、訂房旅客意願，觀光局是呼籲業者能盡量騰出些空間，讓想返台的人可以回來，但這是住客跟防疫旅館間，雙方都有意願才有辦法促成。

請繼續往下閱讀...

不過若旅客原本訂14天，有提出要求要改為10天，張錫聰表示，依照定期化契約規定是可以，因為這是不可歸責雙方當事人，旅客能要求主張要變更房間天數，旅館也不會收取手續費；不過若有旅館業者嫌麻煩不願變更，就會演變成消費糾紛，變成要從消保法去處理，因此，呼籲住客、防疫旅館業者彼此間能互相體諒，畢竟爭議處理也要花費很多消費成本。

張錫聰表示，經了解多數旅館業者都願意配合更改入住天數，他目前還沒有聽過不配合，不過這都是意願性，所以才有政府補貼政策。對於詢問拿政府補助是否應該要盡量配合改10天政策，張錫聰說，當然都要努力配合，後續若知道有個案的話，會掌握相關情況、協調地方政府做處理。

另外，地方政府都很努力把旅館輔導加入防疫旅館，張錫聰表示，過一段時間會多些旅館投入，因為防疫旅館需要地方政府輔導業者，再經過衛生單位、民政單位、警政單位共同會勘，確認符合指揮中心指引才能成為防疫旅館，有一定作業流程，約要兩到三週左右才能成為防疫旅館，因此，房間數也不會是馬上增加。

部分防疫旅館不願配合政策改為10天。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法