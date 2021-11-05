瑞典學者獲中研院「年輕學者研究成果獎」 讚台灣故宮有第一手史料

獲獎的學者馬騰。（記者楊媛婷攝）

2021/11/05 12:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院今天（5日）公布2021年「年輕學者研究成果獎」得獎名單，今年共有9位得獎人，獎金從20萬元調高為30萬元，研究獎助費為30萬元，得獎人中最年輕的為36歲、來自瑞典的中研院近代史研究所副研究員馬騰，研究領域是滿語的他說，台灣故宮有豐富的滿語文獻，可以第一手親炙珍貴史料，對研究大有助益。

今年得獎者包含數理科學組的東海大學化學系副教授王迪彥、陽明交大資工系副教授高孟駿、中研院應用科學研究中心副研究員陳壁彰。王迪彥的研究是針對氮氣分子透過轉化成為氨，由於氨是肥料重要的成分，該發現將可實際用在氮肥產業；高孟駿解決了演算領域的難題，解決組合最佳化的難題，若進一步研究，有助於晶圓製造排程的簡化；陳壁彰則是結合層光顯微術，讓觀測效率及影像品質大幅提升。

請繼續往下閱讀...

生命科學組的得獎人為中研院分生所副研究員林書葦、中研院生醫所副研究員胡哲銘、清大生醫所教授陳韻晶。林書葦透過果蠅模式，研究大腦迴路的發育與功能，找到整合飢餓和口渴感驅動飲食的神經與分子機制；胡哲銘則是運用奈米材料刺激癌症免疫反應，尋找新的癌症免疫治療，他說運用該方式，未來有機會讓癌症成為可以被治癒的疾病；陳韻晶則是做肝癌的標靶藥物研究，她說接下來會接續研究，做胰臟癌等藥物研究。

人文社會科學組得獎人為中研院政治學研究所助研究員林政楠、中研院近代史研究所副研究員馬騰、台大外語系副教授許以心。林政楠的研究主題為西歐的選舉策略、民主課責等；許以心則是莎士比亞相關研究；馬騰的研究則是將滿語文字視為東西方知識傳播的重要環節，並且綜觀大清大國的疆域中，滿語是如何傳播到東亞和歐洲各地的傳播史。

2019年才到台灣做研究的馬騰說，可能受到母親是否與老師的影響，自己一直對語言有高度興趣，之所以到台灣做研究，除了台灣故宮有許多珍貴的滿語第一手史料外，故宮檔案數位化、圖書館的可近性、容易借閱等，都是原因之一，他說之前也曾經到中國做相關研究，當地的圖書館雖然也歡迎借閱相關文獻，但某些清帝國時期的輿圖、地圖等，因為牽涉敏感疆域問題，就無法觀看。

中研院年輕學者研究成果獎今日舉行頒獎典禮。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法