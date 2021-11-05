保障勞工安全 潭子科技園區舉辦職業安全衛生危害預防宣導會

潭子科技園區舉辦職業安全衛生危害預防宣導會，邀請前勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心技正張國田主講。（加工區管理處台中分處提供）

2021/11/05 12:18

〔記者歐素美／台中報導〕經濟部加工出口區管理處台中分處與加工出口區中部園區職業安全衛生促進會，今天在台中潭子科技產業園區合辦110年度職業安全衛生危害預防宣導會，園區廠商及企業工會代表出席踴躍，現場意見交流熱烈，參與學員反應良好。 加工出口區管理處希望藉此提升潭子科技產業園區事業單位對於勞工勞動場所的危害辨識、評估及控制知能，加強防災應採取必要預防設備或措施的觀念，使勞工免於發生職業災害。

這項宣導會邀請前勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心技正張國田主講，課程內容包含職安法相關新修法令、危害辨識與災害預防及承攬管理，透過講師深入淺出的方式，使廠商充分了解職安法令新修內容及立法用意，對於職場安全衛生管理，有更深一層的認知，講師憑藉多年在高風險大型廠場實際檢查經驗，針對捲夾、感電、墜落、切割、火災爆炸、起重吊掛及物體倒塌崩塌等各類災害情境，提供職場安全措施的實務建議作為，使廠商更能具體落實防災管理。

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經濟部加工出口區管理處台中分處表示，製造業工廠因作業現場類型眾多，各類機器設備及作業環境衍生的風險各異，加上如有外包商進場作業，使作業人員、環境變複雜，而外包人員常為非固定人員，實施短期性作業，容易造成對作業現場危害及風險認知的警覺性較低，往往因疏忽風險管理，而造成職業災害，因此雇主及各級承攬人更應注意加強承攬管理，落實危害告知、工作聯繫、調整與巡視，確實做好指揮、監督及協調之工作，方能保障勞工安全，建構健康職場環境。

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