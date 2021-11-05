為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    議員質疑北海岸醫療資源不足 新北衛生局：目前無法再新設醫院

    北海岸醫療資源不足，新北議員鄭宇恩指出，三芝、石門的鄉親就醫總是要長途跋涉，相當不便。圖為淡水馬偕醫院。（記者林欣漢翻攝）

    北海岸醫療資源不足，新北議員鄭宇恩指出，三芝、石門的鄉親就醫總是要長途跋涉，相當不便。圖為淡水馬偕醫院。（記者林欣漢翻攝）

    2021/11/05 11:54

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市議員鄭宇恩指出，北海岸淡水、三芝、石門與台北市士林、北投同屬台北北區醫療區，但幾乎全部的大型醫院都集中在台北市，從淡水新市鎮往北到三芝、石門，醫療資源的可近性可說是不及格。對此，新北市衛生局表示，依法目前該區域無法再新設或擴充醫院，將就未來當地發展及相關醫療照護需求，納入都市計劃通盤檢討。

    鄭宇恩表示，每次討論到淡海新市鎮的建設，總是有許多鄉親會提到「需要大型醫院」，以北海岸來看，三芝、石門的鄉親就醫總是要長途跋涉，相當不便。這段期間以來的疫苗接種，更是讓大家對北海岸醫療資源不足的感受益發深刻。

    鄭宇恩說，過去淡海新市鎮設立醫院的問題，曾一度遭到政治操作，實際上，地方政府在醫療區畫分上，本就有建議權，新北市就曾充分運用過，也因此持續發展西區及西北區的醫療資源，除了已經完成的輔大醫院及土城醫院，也正在規劃板橋醫療園區及蘆洲醫院。

    鄭宇恩呼籲新北市政府，正視北海岸在就醫上的不便與不足，《醫院設立或擴充許可辦法》並非鐵板一塊，趁著淡海新市鎮正在進行第三次通盤檢討的過程，好好和中央討論攜手解決北海岸居民的醫療需求。

    衛生局表示，現行醫療資源的規劃是以醫療網的醫療區域為基礎，並非以行政區為規劃單位，依醫療區域劃分，淡水區屬台北醫療區域的「北區次區域」（含北投區、士林區、石門區、三芝區及淡水區），該次區域目前有12家醫院及639家診所提供醫療服務，每萬人口病床數為70.02床，已逾法規每萬人口病床數不得逾50床的限制，因此依現行規定，該次區域無法再新設或擴充醫院。

    衛生局說，醫療院所設立，需就當地醫療資源、醫療需求、區域環境做整體性評估，經查淡海新市鎮含括範圍共8里，人口數約5萬5900人，該區域目前共有8家診所（西醫診所4家、牙醫診所3家及中醫診所1家），及醫學中心等級的淡水馬偕紀念醫院可提供民眾連續性、整合性的醫療照護。

    衛生局提到，因應高齡化社會及失能人口增長，新北市府除了考量醫療需求外，長照需求也將一併納入規劃，將就未來淡海新市鎮發展及相關醫療照護需求，納入都市計劃通盤檢討，規劃合適的土地，以供未來新設醫療保健及長照設施，提供民眾完善醫療照護服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    後疫情時代失智照護 遠距醫療成核心
    2021/10/30 14:34

    後疫情時代失智照護 遠距醫療成核心
    深耕非洲19年 屏基馬拉威團隊獲醫療奉獻獎
    2021/10/29 10:08

    深耕非洲19年 屏基馬拉威團隊獲醫療奉獻獎

    十年有成 弘暉機構回老家推案
    照護線上》出現昏厥時，平均剩３年！治療主動脈瓣狹窄，心臟外科醫師圖解懶人包
    2021/10/27 16:05

    照護線上》出現昏厥時，平均剩３年！治療主動脈瓣狹窄，心臟外科醫師圖解懶人包
    僑生投入偏鄉醫療25年 恆基院長黃健榮獲「全球傑出僑生校友獎」
    2021/10/22 13:40

    僑生投入偏鄉醫療25年 恆基院長黃健榮獲「全球傑出僑生校友獎」

    New Focus Lv2超質型
    偏鄉醫院做的到！恆春旅遊醫院成功完成高難度肺部手術
    2021/10/20 23:16

    偏鄉醫院做的到！恆春旅遊醫院成功完成高難度肺部手術
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播