議員質疑北海岸醫療資源不足 新北衛生局：目前無法再新設醫院

北海岸醫療資源不足，新北議員鄭宇恩指出，三芝、石門的鄉親就醫總是要長途跋涉，相當不便。圖為淡水馬偕醫院。（記者林欣漢翻攝）

2021/11/05 11:54

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市議員鄭宇恩指出，北海岸淡水、三芝、石門與台北市士林、北投同屬台北北區醫療區，但幾乎全部的大型醫院都集中在台北市，從淡水新市鎮往北到三芝、石門，醫療資源的可近性可說是不及格。對此，新北市衛生局表示，依法目前該區域無法再新設或擴充醫院，將就未來當地發展及相關醫療照護需求，納入都市計劃通盤檢討。

鄭宇恩表示，每次討論到淡海新市鎮的建設，總是有許多鄉親會提到「需要大型醫院」，以北海岸來看，三芝、石門的鄉親就醫總是要長途跋涉，相當不便。這段期間以來的疫苗接種，更是讓大家對北海岸醫療資源不足的感受益發深刻。

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鄭宇恩說，過去淡海新市鎮設立醫院的問題，曾一度遭到政治操作，實際上，地方政府在醫療區畫分上，本就有建議權，新北市就曾充分運用過，也因此持續發展西區及西北區的醫療資源，除了已經完成的輔大醫院及土城醫院，也正在規劃板橋醫療園區及蘆洲醫院。

鄭宇恩呼籲新北市政府，正視北海岸在就醫上的不便與不足，《醫院設立或擴充許可辦法》並非鐵板一塊，趁著淡海新市鎮正在進行第三次通盤檢討的過程，好好和中央討論攜手解決北海岸居民的醫療需求。

衛生局表示，現行醫療資源的規劃是以醫療網的醫療區域為基礎，並非以行政區為規劃單位，依醫療區域劃分，淡水區屬台北醫療區域的「北區次區域」（含北投區、士林區、石門區、三芝區及淡水區），該次區域目前有12家醫院及639家診所提供醫療服務，每萬人口病床數為70.02床，已逾法規每萬人口病床數不得逾50床的限制，因此依現行規定，該次區域無法再新設或擴充醫院。

衛生局說，醫療院所設立，需就當地醫療資源、醫療需求、區域環境做整體性評估，經查淡海新市鎮含括範圍共8里，人口數約5萬5900人，該區域目前共有8家診所（西醫診所4家、牙醫診所3家及中醫診所1家），及醫學中心等級的淡水馬偕紀念醫院可提供民眾連續性、整合性的醫療照護。

衛生局提到，因應高齡化社會及失能人口增長，新北市府除了考量醫療需求外，長照需求也將一併納入規劃，將就未來淡海新市鎮發展及相關醫療照護需求，納入都市計劃通盤檢討，規劃合適的土地，以供未來新設醫療保健及長照設施，提供民眾完善醫療照護服務。

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