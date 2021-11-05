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    洽公空間小、停車不方便 竹北戶政事務所擬遷建

    民眾去竹北戶政事務所洽公常常停車位一位難求。（記者黃美珠攝）

    民眾去竹北戶政事務所洽公常常停車位一位難求。（記者黃美珠攝）

    2021/11/05 09:05

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣竹北市戶政事務所太小，不僅洽公民眾常常大排長龍必須在門外等候，就連員工辦公也擠成一團，午休吃飯不便又尷尬！再加上竹北不斷向國道東側發展，許多竹北東區的新移民到戶所洽公要遠赴西側，路遠、交通又卡。縣府民政處已經計畫遷建，讓竹北戶所回歸縣治區內，跟縣府其他單位一起提供「一站式」的服務，讓東區居民可以洽公更方便。

    縣府民政處處長賴江海說，目前的竹北戶政事務所洽公和辦公空間有限，周邊停車位一位難求。他們本曾指望「入住」竹北民眾活動中心拆除重建後的一樓，也曾想遷入新竹縣體育場、婦幼館，或在新竹縣的地政大樓誕生、竹北地政事務所搬家後接手原址，但最後都因有難以克服的問題而作罷。

    賴江海說，由於縣府的檔案室正待重建，社會處位於府內的公托家園空間也有調整計畫，考慮到現在「一站式」的提供服務是大勢所趨，所以他們相中縣府A棟大樓旁，介於新竹瓦斯公司、警局刑警大隊之間的平面停車場，準備在此新建地上5到6層的全新竹北戶政事務所。

    屆時除了地上1樓作為戶政事務所使用，其他樓層可以成為縣府的檔案室、社會處的公托家園等，至於原來的平面停車場則轉為地下化，讓大家洽公更加便利。

    賴江海預估前述大樓新建工程款至少需要3億元以上，目前正由民政處擬定相關計畫中，一旦出爐就會立刻向中央爭取經費補助。

    竹北戶政事務所主任陳建淳說，竹北戶所真的已到非遷建不可的狀況，除了市公所因為發展的需求，面臨必須收回竹北戶所現址自用辦公。過於狹小的辦公環境，讓他們第1線服務的同仁和第2線位居戶政事務所內「幕後」工作者一起被曝露在洽公者眼前。

    她說，總是會有不耐洽公久候的鄉親，只憑眼見坐在第1線客服人員之後，還有不少第2線人員卻不會主動上前幫忙消化人流而生氣，甚至質疑他們尸位素餐，忘了戶所同仁們其實是有充分分工的。

    陳建淳也直言，就是因為洽公民眾和辦公同仁的距離太近，造成同仁午休在眾目睽睽之下用餐不免壓力。躲上去2樓吃中飯，夏天沒有冷氣，悶熱異常，同仁們又苦不堪言，形成工作上另一種無形的壓力。

    新竹縣政府打算把竹北戶政事務所遷建到圖中的平面停車場。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府打算把竹北戶政事務所遷建到圖中的平面停車場。（記者黃美珠攝）

    竹北戶政事務所的洽公空間狹窄。（記者黃美珠攝）

    竹北戶政事務所的洽公空間狹窄。（記者黃美珠攝）

    上竹北戶政事務所洽公，排隊要排出大門外，忍受風吹雨淋日曬。（記者黃美珠攝）

    上竹北戶政事務所洽公，排隊要排出大門外，忍受風吹雨淋日曬。（記者黃美珠攝）

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