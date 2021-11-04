室友每天對木盒「餵養樂多」！女大生瞥見盒中物嚇到搬走

女大生發文說，她看到室友偷偷對木頭盒子「餵養樂多」，甚至偷偷燒香。網友認出這是「養小鬼」，勸她趕緊搬走。養小鬼示意圖。（資料照）

2021/11/04 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕1名女大生今（4日）發文說，她看到室友偷偷在房間對木頭盒子「餵養樂多」，甚至在其她室友不在的情況下，偷偷對著木盒燒香，嚇得1名室友搬去和男友住，網友認出這是1種「養小鬼」的方法，勸她趕緊搬走。

原Po在「匿名公社」發文，「這個室友聽說是在別寢跟人吵架，才換過來我們這寢的，剛開始只覺得奇怪，因為她感覺就是很安靜不愛說話，怎麼會跟人吵架？但慢慢我就發現奇怪之處。」

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原Po指出，她一搬來桌上就放著一個木頭盒子，小小的、立起來的，然後每天盒子前面都會放一罐飲料，不是養樂多就是可樂，都會打開插上吸管，「我們原本也沒在意，想說她可能只是愛喝飲料而已，但自從她搬來後，每次回宿舍都會聞到淡淡的燒香的味道，味道不濃但聞的出來」。

原Po寫道，這個室友後來被撞見居然在房間裡偷偷燒香，雖然只是短短的香，但宿舍是嚴禁煙火的，更恐怖的是，其她室友也看到了她盒子裡裝的是什麼，「當天我們三個有跟她談判，但她說她不會搬走，如果敢去跟舍監告狀的話後果自行負責。」

原Po強調，「大家都聽說過得罪這種的會很可怕，所以我們當時也不敢再說什麼。現在其中一個室友搬去跟男友住，另一個也跑去跟朋友住，只剩我跟她在寢室裡，我現在很害怕，我是不是也該快點搬走啊？」

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