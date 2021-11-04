台灣動物疫苗行銷國際 興大獸醫團隊獲傑出技轉貢獻獎

興大獸醫學院謝快樂名譽教授（中）所帶領的團隊榮獲科技部傑出技術移轉貢獻獎。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/04 21:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣研發的動物用疫苗行銷國際，由中興大學獸醫學院團隊所研發的家禽霍亂疫苗，是目前全球唯一家禽霍亂次單位疫苗，此技術已移轉台灣生物製劑公司，並於2015年量產上市，該公司去年更獲中興大學同意，新增境外銷售授權地區至東協各國、俄羅斯、烏克蘭、韓國、埃及等地，中興大學團隊今年榮獲科技部傑出技術移轉貢獻獎。

該疫苗從投入研發至正式外銷到國外歷經15年，家禽霍亂的特點為高發病率與高死亡率，為家禽的頭號殺手之一，2005年中興大學獸醫學院謝快樂教授號召組成研究團隊，投入疫苗的開發，由微生物暨公共衛生學研究所張伯俊教授、獸醫系沈瑞鴻教授，共同指導吳靜如博士（當時為博士班研究生），利用遺傳工程、分子生物方法，找到關鍵成份PlpE，並利用重組DNA方式製造次單位疫苗，再進行動物實驗。

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謝快樂表示，台灣每年約有1億隻雞、4000萬隻鵝鴨的飼養數，家禽霍亂為具有高度傳染力的家禽與野生禽類疾病，可造成具高發病率與高死亡率之急性敗血性疾病，有時也會造成慢性之感染。其病原為家禽霍亂巴斯德桿菌，主要由家禽的眼、鼻入侵感染，各種家禽均可能感染，而接近可販售階段的成禽感染率跟死亡率越高，染病後多數在一天內會死亡，對於產業經濟影響甚鉅。

張伯俊指出，興大團隊研發的疫苗特色為次單位成份，傳統疫苗是用整顆細菌所製成疫苗，裡面含有細菌的內毒素與其他有毒性物質，打進動物體後，會產生不好的副作用，同時會有血清型的限制。而次單位疫苗用的是家禽霍亂菌中的有效成份PlpE，不同血清型都具有此種成份，因此可產生很好的交叉保護力，且不是使用全菌，毒素量較少、安全性較高，加上以遺傳工程方式產製，可降低製造成本。

謝快樂表示，傳統全菌型疫苗保護力有限，次單位型疫苗突破血清型限制，保護力可大幅提升。特別是東南亞以水禽為主，一個水池中只有要一隻染病很容易全池感染，而歐美國家以飼養火雞為大宗，家禽霍亂疫苗的需求量高，此款疫苗在國際市場中，競爭力十足。

興大獸醫學院研發團隊開發動物用疫苗，除有效協助農民防疫外，對本土動物疫苗產業發展也有助益，藉由國際市場之開拓，預期未來每年銷售額將可再提升，有助於本土生技產業之發展。謝快樂教授團隊特別感謝行政院科技部，及中興大學對此計畫之長期支持，也鼓勵更多年輕學子投入動物用或人用疫苗研發行列，日後必能找到一個讓自己發揮所長的舞台。

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