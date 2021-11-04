金門縣府徵300臨時工 明後天在金城鎮公所3樓報名

金門縣政府徵300臨時工，每日津貼950元，5日、6日報名，11月16日抽籤。（資料照攝）

2021/11/04 20:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府提供300位臨時工名額，今天在烈嶼鄉（小金門）受理報名，明、後兩天（5、6日）在大金門金城鎮公所3樓受理報名，11月16日上午9點公開抽籤。

縣府說，為便利烈嶼鄉親不必為了到大金門本島報名而舟車勞頓，凡設籍烈嶼的鄉親4日可前往當地烈嶼鄉公所報名；大金門部分，11月5日上午9點至下午5點、11月6日上午9點至中午12點在金城鎮公所3樓受理報名。

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縣府說，報名資格，不論一般或特定身分，均須年滿16歲、未滿65歲，且須設籍並居住金門縣連續1年以上。身障者須經就業技能檢核初評程序，評分達60分以上，才符合報名資格；未達60分者，將轉介至縣府「身心障礙者職業重建服務窗口」提供就業諮詢。

縣府說，符合報名資格者可參加11月16日上午9點在金城體育場的抽籤作業，可由本人或委託親友抽籤；未能報到者，由縣府人員代抽。

另外，縣府因應縣民急難救助需要，保留20個名額，其餘280名以公開抽籤進用，其中一般身分抽籤正取名額200名，特定身分（身障者等就業弱勢族群）正取80名，依各用人單位所分配名額分別抽出。正取及備取名單，將於11月19日統一公布於縣府網站。

縣府表示，這項計畫臨時工進用期間，自2022年1月3日至12月31日止，每月工作日以22天為限，採按日計酬，每日津貼950元。

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