兩蔣紀念物徵求校友移置 屏東剩4校尚存蔣介石塑像

崁頂國小的蔣介石像已退場，由校友收藏。（記者陳彥廷攝）

2021/11/04 21:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院促進轉型正義委員會為清理權威遺緒，2018年開始調查公共空間設置兩蔣紀念物，並要求管理單位移除或以其它方式處置，屏東崁頂國小的蔣介石像為校友捐贈，校方上網徵求校友意見，本週獲得校友有意願收藏，蔣介石像目前已拆下並退出校園。

崁頂國小設校近百年，是屏東縣年資很高的國小，1975年蔣介石去世，當年畢業生在社會氛圍下，集資請人雕塑蔣的半身塑像，並立在校園大門前的花園顯眼處紀念，基座碑文還題上「民族救星」的字樣。

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促轉會推動清理權威遺緒，屏東縣縣轄教育機關目前僅剩5校仍有相關塑像，崁頂國小為配合政策，日前上網公開徵求校友加以收藏，但一一詢問以當年捐贈者為主的校友，卻都無收藏意願，直到上週終於出現曙光。

1名校友日前返鄉，與鄰居閒話家常得知若無人收藏，將要拆下並移置，連忙聯絡校方，與苦惱期限將屆蔣介石塑像卻仍未覓得去處的校方是一拍即合，本週一商定好時間後，即請人拆除，並由校友帶回安置。

校方指出，有校友願意收藏，是令人鬆了一口氣，未來基座將改放校徽，碑上文字也會改變，年底的「百年大壽校慶」歡迎校友回校共襄盛舉。

1名已順利使兩蔣紀念物退場的校長表示，據他所知，兩蔣文化園區空間有限，非名家所造恐難躋身，而處理上的預算或處理流程甚或地方意見，大多都得靠校方自行化解，屬相當棘手的挑戰，若能藉由校園改建的相關工程順勢退場，可說是最好作法。

據了解，崁頂國小移除蔣介石像後，目前全縣僅剩4校尚存，縣府教育處指出，屏東縣政府於學校教育發展基金餘額編列經費進行兩蔣紀念物的處置，預計最快今年年底前可完成相關作業。

崁頂國小的蔣介石像已退場，由校友收藏。（記者陳彥廷攝）

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