屏東衛生所冰箱不夠冰疫苖 醫專生打流感疫苖枯等

南州衛生所因疫苖種類及數量眾多，流感疫苖不過冰，造成調度過程中讓學生及醫護人員枯等。（翻攝自google map）

2021/11/04 19:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣某醫專學校今天配合教育部及衛福部的流感疫苖校園集中施打作業，但因疫苖配送不及，以致學生及醫護人員空等近1小時的事件，縣衛生局指出，將檢討改進疫苗配送流程。

政黨時代力量今天發出新聞稿指出，該黨屏東黨部接獲陳情，指186名學生完成施打後卻傳出疫苖用罄，造成學生以及進入校園的醫護人員空等，認為屏東縣衛生局及南州衛生所的上下、橫向聯繫皆發生問題。

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時代力量並質疑繼安泰醫院打錯武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第2劑疫苖事件後，竟連2日皆出現疫苖施打的問題，縣府在疫苖注射流程上明顯出現問題，呼籲屏東縣衛生局務必掌握醫療院所支援疫苗施打情形，建立密切聯繫管道、除錯系統，以避免同樣情形再度發生。

對此，屏東縣衛生局回應，今天該醫專流感疫苗校園集中接種作業預定執行接種人數1300人，南州衛生所為確保疫苗及接種品質無虞，因目前疫苖種類眾多，流感疫苗無法全數冰存，因此衛生所改採分批配送方式，今天早上依序將剩餘量配送至學校。

衛生局官員說，在疫苗車抵達前約9點左右，接獲衛生所通知該所庫存量的180劑將用畢，因此緊急向東港衛生所調度400劑流感疫苗因應，但坦言縱使如此，仍造成學生及醫療團隊等待近1小時。

衛生局強調，經考量現階段疫苗種類及數量皆眾多，後續將檢討改進疫苗配送流程，並請衛生所評估是否更換或增購疫苗冰箱加以精進。

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