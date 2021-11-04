為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    4幼童錯打過期流感疫苗 峨眉衛生所5人遭懲處

    峨眉鄉衛生所替4名幼兒錯打過期流感疫苗，5人遭到懲處。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    峨眉鄉衛生所替4名幼兒錯打過期流感疫苗，5人遭到懲處。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    2021/11/04 17:42

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕峨眉鄉衛生所替4名幼兒錯打去年已過期的流感疫苗，新竹縣政府衛生局今天召開考紀會，總共議處5人，其中，負責管理疫苗和實際執行施打的護理人員2人各記小過1支，2個負責登錄所有疫苗使用狀況的護理人員分別記申誡2支和1支，衛生所主管則連帶申誡2次，負責督導的縣府衛生局疾病管制科則沒有人被波及。

    衛生局長殷東成說，疾管科沒有人被連帶懲處，是因為有善盡督導責任，但事發的衛生所卻沒有落實，所以懲處並未向上發展到疾管科。衛生局已經要求各衛生所甚至是轄內的醫療院所都要引以為戒，強化且落實基本的管理工作。

    此外，民眾也質疑，食物本來也是對人體有用的東西，但是過期的食物卻有害人體健康，對於衛生局第一時間說卻4名幼兒被接種去年過期的流感疫苗並無大礙。殷東成說，疫苗過期不一定有害人體，主要要看有無變質，變質了才會有問題。

    峨眉衛生所這次共有9劑過期的流感疫苗沒有銷毀，外觀上看起來並沒有變質，其中4劑才會被誤打。

    殷東成說，失職人員坦承管理鬆散才會沒有銷毀本該銷毀的疫苗，接著後來又發生誤打。所以峨眉衛生所內實際負責管理疫苗的同仁和當天替4名幼兒接種的，統統各記小過1次。

    主要負責登錄疫苗使用狀況的同仁記申誡2次，次要負責人記申誡1次。峨眉衛生所主管因為疏於管理、督導，申誡2次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民眾打BNT出現不良反應掛急診遭拒收？恩主公醫院澄清
    2021/11/04 16:09

    民眾打BNT出現不良反應掛急診遭拒收？恩主公醫院澄清
    莫德納第2劑錯打AZ 東港安泰醫院道歉、發慰問金
    2021/11/04 14:42

    莫德納第2劑錯打AZ 東港安泰醫院道歉、發慰問金

    中路特區純住宅 合雄5號花園綠生活
    屏東疫苗88人「被混打」 8人就醫4人留觀中
    2021/11/04 10:26

    屏東疫苗88人「被混打」 8人就醫4人留觀中
    新竹縣4幼童打了過期流感疫苗 疾管署：補接種後至少追蹤2週
    2021/11/03 22:52

    新竹縣4幼童打了過期流感疫苗 疾管署：補接種後至少追蹤2週

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    離譜！ 竹縣峨眉衛生所出包 4童誤打去年流感疫苗
    2021/11/03 17:38

    離譜！ 竹縣峨眉衛生所出包 4童誤打去年流感疫苗
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播