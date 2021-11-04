4幼童錯打過期流感疫苗 峨眉衛生所5人遭懲處

峨眉鄉衛生所替4名幼兒錯打過期流感疫苗，5人遭到懲處。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2021/11/04 17:42

〔記者黃美珠／竹縣報導〕峨眉鄉衛生所替4名幼兒錯打去年已過期的流感疫苗，新竹縣政府衛生局今天召開考紀會，總共議處5人，其中，負責管理疫苗和實際執行施打的護理人員2人各記小過1支，2個負責登錄所有疫苗使用狀況的護理人員分別記申誡2支和1支，衛生所主管則連帶申誡2次，負責督導的縣府衛生局疾病管制科則沒有人被波及。

衛生局長殷東成說，疾管科沒有人被連帶懲處，是因為有善盡督導責任，但事發的衛生所卻沒有落實，所以懲處並未向上發展到疾管科。衛生局已經要求各衛生所甚至是轄內的醫療院所都要引以為戒，強化且落實基本的管理工作。

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此外，民眾也質疑，食物本來也是對人體有用的東西，但是過期的食物卻有害人體健康，對於衛生局第一時間說卻4名幼兒被接種去年過期的流感疫苗並無大礙。殷東成說，疫苗過期不一定有害人體，主要要看有無變質，變質了才會有問題。

峨眉衛生所這次共有9劑過期的流感疫苗沒有銷毀，外觀上看起來並沒有變質，其中4劑才會被誤打。

殷東成說，失職人員坦承管理鬆散才會沒有銷毀本該銷毀的疫苗，接著後來又發生誤打。所以峨眉衛生所內實際負責管理疫苗的同仁和當天替4名幼兒接種的，統統各記小過1次。

主要負責登錄疫苗使用狀況的同仁記申誡2次，次要負責人記申誡1次。峨眉衛生所主管因為疏於管理、督導，申誡2次。

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