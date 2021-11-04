台日友好！台鐵礁溪站與伊豆長岡締結姊妹站1週年

台鐵礁溪站與日本伊豆長岡站締結姊妹站滿週年，台鐵礁溪站長蔡曜全（右3）、日本西武集團台北分公司總經理安田夏樹（右4）與礁溪鄉長張永德（左4）等人合影。（記者蔡昀容攝）

2021/11/04 16:53

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台鐵礁溪站與日本伊豆長岡站兩站因周邊都有溫泉而著名，為推展國內外觀光旅遊，去年締結互為姊妹車站，期待能在各國疫情穩定趨勢下，恢復觀光旅遊活動與交流，今日舉辦週年活動合影，盼這段國際友誼長存。

台日4車站締結姊妹車站滿週年，台鐵局與西武集團合作開發3款聯名「旅味便當」，包含秩父草鞋豬排便當（台灣鐵路與西武鐵道）、近江燒鴨炊飯（慶賀萬華站與多賀大社前站締結姊妹站）、菇菇時蔬炊飯（礁溪站與伊豆長岡站），買便當贈限量提袋，今起在台北車站台鐵便當本舖1號店首賣，每款午、晚餐各限量25份，售至14日止。

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礁溪火車站附近以天然碳酸氫鈉溫泉最為著名，日本西武集團旗下伊豆箱根鐵道的「伊豆長岡」站附近則有伊豆長岡溫泉。西武集團台北分公司總經理安田夏樹去年11月4日赴礁溪車站，與礁溪站長蔡曜全一同進行締結姊妹車站儀式，盼未來能有更多合作和交流。

締結一週年，安田夏樹再次造訪礁溪車站，台日雙方一起合影，也為「菇菇時蔬炊飯」宣傳。蔡曜全說，礁溪站與伊豆長岡站在當地都是觀光發展重要推手，雖然受疫情影響，交流受限，但在疫情趨緩情況下，今天的週年儀式希望成為新的開端，讓交流更加熱絡，也希望這樣個國際友誼能繼續下去。

安田夏樹說，溫泉一向是旅遊目的票選前幾名，他也很喜歡泡溫泉，並讚礁溪泉質非常棒。安田說，去年締結姊妹車站之際，台日旅客因為疫情無法互訪，但這一年雙方透過各種方式進行互相宣傳，感謝台鐵大力協助推出聯名便當，相信疫情趨緩後，溫泉聖地絕對會成為旅客首選，接下來會持續創造話題性，促進台日相互交流。

礁溪鄉長張永德則說，礁溪鄉朝向「溫泉勝地、接軌國際」目標前進，除了辦理熱氣球嘉年華活動引起1萬人次響應，也獲得「2021台灣好湯溫泉區金泉獎十泉十美網路票選」第一名，歡迎大家來玩，也謝謝礁溪站對礁溪的付出。

台鐵礁溪站與日本伊豆長岡站締結姊妹站一週年，日本西武集團台北分公司總經理安田夏樹（左）與宜蘭站長蔡曜全（右）合影，並為姊妹站締結周年推出的「菇菇時蔬炊飯」宣傳。（記者蔡昀容攝）

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