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    絕妙搭！ 高麗菜加「這種油」拌炒更入味 網：我都這樣炒飯

    原PO分享，鮭魚煎完後，油不要倒掉，用來炒高麗菜超營養。（圖擷取自家常菜臉書，本報合成）

    原PO分享，鮭魚煎完後，油不要倒掉，用來炒高麗菜超營養。（圖擷取自家常菜臉書，本報合成）

    2021/11/04 17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕高麗菜不但是便當常見配菜，也是鐵板燒必備的「佳餚」，不少婆媽也會將其與雞蛋、紅蘿蔔或絞肉拌炒，也能煮湯或加入火鍋中。近日就有網友在社群平台上分享「獨家料理秘方」，除了能加「洋芋片」烹飪外，更能使用「鮭魚」逼出的魚油拌炒，引發熱議。

    根據原PO在《家常菜》的貼文，她分享一張「油亮」高麗菜與紅蘿蔔拌炒的相片，看似相當普通，但旁邊還配著一條煎的金黃酥脆的鮭魚，讓人食指大動。而她也無私分享指出「鮭魚煎完後，油不要倒掉，要炒菜超級營養的。」大推主婦能捨棄食用油拌炒。

    對此，網友表示：「鮭魚的油是好油，我會打顆蛋加點肉絲剛好可以炒飯，其餘的煎魚的油都不留」、「我都是用來炒飯吃，好香」、「肉的油我會接受，魚的沒辦法嘍」、「我也是煎完鮭魚這樣炒青菜的」、「拌飯吃也很好吃」、「煎蛋也不錯。」

    也有網友說：「我都煎完魚就倒掉，雖然是用橄欖油煎，總覺得溫度已好高，還要拿來炒菜，感覺不太好」、「鮭魚、秋刀魚的味道都重，會蓋過菜的味道」、「和培根或蝦米，比較搭」、「高溫之後的油大概都變質了，盡量少吃。」、「會有魚腥味無法接受。」

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