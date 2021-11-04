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    台南「這路」人孔蓋竟853個 黃偉哲自嘲「會震出蝴蝶袖」

    台南市議員郭鴻儀統計，仁德中正路二段大小人孔蓋多達853個，而182市道約每200公尺就會出現不平整，被民眾調侃會震出蝴蝶袖。（擷取自台南市議會網站）

    台南市議員郭鴻儀統計，仁德中正路二段大小人孔蓋多達853個，而182市道約每200公尺就會出現不平整，被民眾調侃會震出蝴蝶袖。（擷取自台南市議會網站）

    2021/11/04 17:04

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市仁德區中正路二段人孔蓋密度驚人，全長約3.5公里路段，市議員郭鴻儀統計大小人孔蓋多達853個，平均每4公尺就有1個蓋。台南市長黃偉哲自嘲，這麼多人孔蓋「會震出很多個蝴蝶袖」。

    郭鴻儀今天質詢，檢討台南市道路平整度議題，他的服務團隊利用機車實際測試，為路不平成因把脈。

    他說，新豐區主要聯絡道182市道及仁德區要道中正路，實地勘查素有「機車殺手」之稱的人孔蓋問題，仁德中正路二段人孔蓋數量多達853個，平均每4公尺就有1個，甚至短短單向15公尺就出現6個，密度驚人，是道路無法平整的要素之一。

    而182市道實測結果，約每200公尺就會有明顯的不平整路面，若以關廟區居民為例，每天通勤至市區上下班，來回騎乘20公里，一天會經歷約100次震動路面，難怪民眾經常戲稱「海波浪」，調侃是造成蝴蝶袖原因。

    市長黃偉哲也自嘲，這麼多人孔蓋「會震出很多個蝴蝶袖」。未來能下地就下地，能移邊的就移邊，會盡力來整平。

    工務局長蘇金安說，台南市道路約有40萬個人孔蓋，升格後已下地約10萬個，道路為主要幹線，管線特別多，市府會繼續來努力。

    工務局說明，營建署辦理的市區道路考評，台南市去年在道路養護獲得第2名，在路面平坦度方面，市府提報南區及歸仁區均獲得第一名。路面平整度提升作為，包括人孔蓋全面下地，提升施工機具性能，利用刨除機刨除後路面較為平順，鋪裝機提升道路鋪設平坦度，同時透過新工法提升人孔蓋後平整度較高，也不會有傳統工法時間久了孔蓋周邊下陷問題。

    台南仁德中正路二段人孔蓋密度驚人，短短一小段路就有好幾個。（台南市議員郭鴻儀提供）

    台南仁德中正路二段人孔蓋密度驚人，短短一小段路就有好幾個。（台南市議員郭鴻儀提供）

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