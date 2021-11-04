獨家》台大與京都大學簽署戰略夥伴種子計畫 台日關係全面深化

台灣大學與日本京都大學以視訊方式簽約「台大-京大共同種子計劃的戰略夥伴關係」。圖由旅日台僑王輝生醫師（畫面最下方穿著西裝者）提供。

2021/11/04 16:56

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣大學與日本京都大學繼2005年締結為姊妹校、2020年提升為重點姊妹校後，今天下午更進一步加碼以兩地遠距視訊方式簽署「台大-京大共同種子計劃的戰略夥伴關係」，兩校的交流與合作進一步深化，包括日本京都大學未來將提供台大教研人員前往訪問與交流的相關補助。知情人士今天下午指出，這象徵台灣與日本兩國在官方與民間關係的全面深化。

今天下午日本京都大學由河野泰之副校長與台灣大學國際事務長袁孝維教授以視訊方式代表兩校正式完成簽約。

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根據「國立台灣大學與日本京都大學重點姊妹校協議書附錄」說明這項共同種子計畫的內容，兩校於2020年簽訂重點姊妹校合作協議書，為進一步發展兩校間連結，決定合作設立「台大-京大共同種子計畫」，期望支持兩校教研人員之國際合作，如師生交流、國際活動等。這項計畫預計於今年底公告及開放申請，2022年開始實行。台大校提供之補助以使用於師生出國差旅費及舉辦國際活動費用為主；京大提供之補助以使用於接待台大教研人員去訪交流為主。

今天下午的視訊簽約儀式，旅日台僑王輝生醫師以「台灣留日京都大學校友會長」的名義應邀參與並致賀詞。受到疫情影響，一切儀式包括簽署及致詞都以視訊進行。

王輝生認為，戰前同屬日本九個帝大的國立台灣大學與日本京都大學，隨著台日關係升温及疫災期間台日相互扶持，患難見真情，所以兩校如創更上一層樓，以簽署「台大-京大共同種子計劃的戰略夥伴關係」，深化落實其姊妹校的情誼關係。

在完成簽約儀式後，兩校可望各自發布新聞稿對外說明。

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